بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعية للحد من الغسيل العشوائي للمركبات

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية ميدانية للحد من ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن غير المرخصة، وذلك ضمن حملة «دارنا مسؤوليتنا»، الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جودة الحياة داخل الأحياء والمناطق السكنية.

واستهدفت الحملة مختلف فئات المجتمع، وذلك لتعريفهم بالآثار السلبية الناجمة عن غسيل المركبات بطرق عشوائية وفي مواقع غير مخصصة لذلك، وما تسببه هذه الممارسات من تجمع كميات من المياه وسط الطرقات والممرات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والإضرار بالصحة العامة بسبب تكاثر الحشرات الذي قد ينتج عن تجمعات المياه.

وتضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق السكنية، بهدف التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتقديم النصائح والإرشادات، كما شملت تنظيم ورش توعوية للجمهور في مختلف المناطق، ركزت على إيضاح التأثيرات السلبية لهذه الممارسات غير الحضارية، ودور كل فرد في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

وأكد مفتشو البلدية أثناء الحملة للفئات المستهدفة أن الغسيل العشوائي للمركبات قد يتسبب في اتساخ المركبات المجاورة نتيجة تطاير المياه المتجمعة عند مرور المركبات، إلى جانب ما يترتب على ذلك من إزعاج للسكان وتشويه للبيئة الحضرية في المناطق السكنية، مشيرين إلى أهمية الالتزام باستخدام الأماكن والخدمات المرخصة والمخصصة لغسيل المركبات.