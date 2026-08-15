«زايد العسكرية» تستقبل الدفعة السادسة لإعداد قادة المستقبل

استقبلت جامعة زايد العسكرية المرشحين من الذكور والإناث المقبولين في الدفعة السادسة بالجامعة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العسكرية والأكاديمية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والتدريب وبناء القدرات القيادية، بهدف إعداد ضباط مؤهلين لخدمة الوطن ومواكبة متطلبات المستقبل.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور أولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم وبناتهم فرحة الانضمام إلى الجامعة، فيما جرت إجراءات الالتحاق وفق تنظيم متكامل شمل استكمال المتطلبات الإدارية وتدقيق الوثائق والبيانات وتسلم التجهيزات والمهمات العسكرية.

وجاء اختيار المقبولين بعد اجتياز منظومة من إجراءات القبول والتقييم، شملت الفحوص الطبية واختبارات اللياقة البدنية والتقييمات النفسية والمقابلات الشخصية وقياس القدرات والسمات القيادية.

وتتبنى جامعة زايد العسكرية منظومة تعليمية تجمع بين التأهيل العسكري والدراسة الأكاديمية، وتركز على بناء شخصية الضابط وتنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار والعمل بروح الفريق، مدعومة بشراكات أكاديمية مع أكاديمية ربدان وجامعة خليفة وجامعة السوربون أبوظبي.