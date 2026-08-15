«نواة المجتمع».. مبادرة لتعزيز استقرار الأسرة وبناء أجيال المستقبل

صممت مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، مبادرة «نواة المجتمع»، بهدف تأسيس حوار مجتمعي مستدام، يُعزّز دور الأسرة في إعداد أجيال المستقبل وغرس قيم التماسك والاستقرار الأسري، عبر إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية الهادفة بما يعزز جسور التواصل، ويفتح آفاق الحوار البنّاء، ويسهم في دعم استقرار الأسرة، وترسيخ دورها المحوري في تنشئة الأبناء.

وتهدف المبادرة إلى التأكيد على الرؤية الإماراتية بأن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، من خلال تعزيز القيم الأسرية والمجتمعية ومواجهة التحديات الحديثة، وحماية الأطفال ودعم الاستقرار الأسري والنفسي والتعليمي، وذلك عبر توفير منصّة تتيح عقد جلسات حوارية دورية تجمع الأسر وأولياء الأمور مع القادة والمسؤولين والخبراء والنماذج الوطنية المُلهمة، بما يُتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويُسهم في تعزيز الوعي بالممارسات الإيجابية، ودور الأسرة في تنمية قدرات الأبناء وتوجيههم نحو تحقيق طموحاتهم.

وبدأت أولى فعاليات المبادرة من «مجلس مدينة محمد بن زايد» في إمارة أبوظبي، على أن يجري التوسع تدريجياً في تنفيذها لتشمل جميع إمارات الدولة، بالتنسيق مع المجالس المحلية في كل إمارة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية، ويقدم نموذجاً للحوار المباشر مع الأسر والمجتمع، عبر مناقشة موضوعات ترتبط بواقع الأسرة الإماراتية، وجودة الحياة، واستدامة نمو الطفل على المستويات القيمية والنفسية والتعليمية.