شرطة دبي تدعو للاستفادة من الفحص المجاني للمركبات حتى 23 أغسطس

دعت شرطة دبي السائقين إلى الاستفادة من خدمة الفحص المجاني للمركبة عند زيارة أي محطة إينوك تضم مركز أوتوبرو، خلال الفترة من 10 إلى 23 أغسطس 2026، ضمن مبادرة “على دربك” التي أطلقتها بالتعاون مع أوتوبرو.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن الفحص يشمل: زيت المحرك، والإطارات، وأنظمة السلامة الأساسية، وسائل تبريد المحرك.

وأكدت أن فحص المركبة خطوة أساسية للقيادة الآمنة.