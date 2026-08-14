منع حافلات نقل العمال سعة 50 راكباً من استخدام مخرج جسر المفرق (E328B)

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن منع حافلات نقل العمال سعة 50 راكب من استخدام مخرج جسر المفرق (E328B) المؤدي إلى طريق أبوظبي – العين (E22)، اعتباراً من 17 أغسطس 2026.

وقال المركز عبر حسابه على منصة "إكس" إن القرار يأتي حرصاً على تعزيز انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف أن على الحافلات استخدام المخرج البديل عند جسر الشاحنات المؤدي إلى شارع الروضة (E30) باتجاه مدينة المفرق العمالية.