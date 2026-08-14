شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بإرشادات السلامة

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وقواعد القيادة الآمنة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات.

وأكدت أهمية ارتداء الخوذة الواقية للرأس والسترة العاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات والسير في الاتجاه الصحيح لحركة السير، مع الالتزام بالسرعات المحددة وإشارات وقواعد المرور.

وحثت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية على تجنب حمل ركاب أو أوزان ثقيلة تؤثر في توازن الدراجة والسيطرة عليها، وعدم استخدام السماعات الثنائية أثناء القيادة لما تسببه من تشتيت للانتباه وتقليل القدرة على سماع التنبيهات والأصوات المحيطة.

ودعت إلى التحلي بالوعي والمسؤولية أثناء استخدام الدراجات الكهربائية، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية يعزز السلامة ويحمي الأرواح ويسهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمناً للجميع.