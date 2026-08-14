محمد بن راشد: التفكير بطريقة مختلفة يجلب النقد.. افعل الصواب ودعهم يتحدثون

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التفكير بطريقة مختلفة وبناء أشياء جديدة قد يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة، مشيراً سموه إلى أن طبيعة العمل العام تفرض على المسؤول تحمّل النقد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة، أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل".

‏وتابع سموه قائلا: "طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد.. ولابد أن تتحمل، افعل الصواب.. دعهم يتحدثون، أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئاً.. ولا تفعل شيئاً.. ولا تكن شيئاً".