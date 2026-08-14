"أدنوك" تعلن تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون إصابات

أعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء يوم الخميس 13 أغسطس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع.

وشددت "أدنوك" على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

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