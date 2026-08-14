بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصّص 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري زلزال كولومبيا

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة، وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرارٍ مادية جسيمة.

تأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة في إطار مسؤوليات دولة الإمارات والتزامها بتعزيز جهود الإغاثة الدولية، وجهودها الإنسانية في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، ومساعدة المتأثرين جراء مختلف الأزمات الإنسانية، وحرصها على ضمان وصول المساعدات لجميع الفئات والشرائح المتضررة في الوقت المناسب على نحو يُخفّف من تداعيات الكارثة، ويدعم جهود الاستجابة الطارئة في مثل هذه الحالات الصعبة والأوقات الحرجة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، أن فِرَق العمل الإماراتية تعمل على تسيير مساعدات إغاثية عاجلة تضم إمدادات طبية ومواد غذائية ومستلزمات إيواء، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية كولومبيا الصديقة والشركاء الدوليين، بما يتوافق مع أولويات الاحتياجات الفعلية في المناطق الأكثر تضرراً.

وأوضح أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تعمل على تسريع وتيرة إيصال المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية، ويسهم في تخفيف معاناة المتأثرين من جهة ويضمن التعافي المبكر وسرعة عودة الاستقرار في المناطق المتضررة من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أعربت عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا إثر وقوع الزلزال، الذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات وأحدث أضراراً مادية جسيمة، وعبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.