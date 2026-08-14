رئيس الدولة ورئيس المالديف يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات بين البلدين

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد مويزو، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة دفع مسارات التعاون والشراكات التنموية الممتدة بين دولة الإمارات والمالديف، واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.