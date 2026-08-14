18480 شاباً شاركوا في «صيف الإمارات 2026»

شارك 18 ألفاً و480 شاباً وشابة في برنامج «صيف الإمارات 2026»، الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب على مدار أربعة أسابيع، تحت شعار «نحو جيلٍ أكثر جاهزية» من مختلف إمارات الدولة، ضمن تجربة وطنية متكاملة جمعت بين المعرفة والتجربة العملية والمشاركة المجتمعية، وأسهمت في تنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

شهد البرنامج - الذي أقيم خلال الفترة من 13 يوليو الماضي إلى 12 أغسطس الجاري، واستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً - تنفيذ 668 برنامجاً ونشاطاً بإجمالي 2882 ساعة استثمارية توزّعت على مجموعة واسعة من المجالات التي واكبت اهتمامات الشباب واحتياجاتهم، وقدّمت لهم فرصاً للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير المهارات ضمن بيئات تفاعلية متنوّعة في مختلف مناطق الدولة.

وقال مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، إن النتائج التي حققها «صيف الإمارات 2026» عكست حجم إقبال الشباب على البرامج التي منحتهم تجارب عملية ترتبط باهتماماتهم وتطلعاتهم، وأسهمت في استثمار أوقاتهم من خلال محتوى نوعي جمع بين المعرفة والتطبيق لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.

وتضمنت فعاليات «صيف الإمارات 2026» تنظيم 520 ورشة عمل تفاعلية ركّزت على مهارات المستقبل، إلى جانب 68 دورة تخصصية عززت الجاهزية والكفاءة و19 جلسة حوارية ناقشت قضايا الشباب واهتماماتهم، فضلاً عن 61 نشاطاً مجتمعياً ورياضياً أسهمت في دعم الصحة النفسية وترسيخ مفاهيم جودة الحياة.

ونُفذت الفعاليات في مراكز الشباب والمساحات الشبابية والمجالس المجتمعية والواحات ومقار الشركاء والجهات المشاركة، إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الخارجية والمراكز الشاطئية، بمساهمة 229 شريكاً وخبيراً أثروا محتوى البرنامج ونقلوا معارفهم وخبراتهم إلى المشاركين، وبدعم من 120 متطوعاً أسهموا في تنظيم الفعاليات والأنشطة، وجسدوا قيم العطاء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وتنوّع محتوى البرنامج عبر 17 مجالاً رئيساً شملت مهارات الشباب والأسرة والمجتمع والهوية الوطنية وريادة الأعمال والصحة، وجودة الحياة والتعليم، والكفاءة والصحة النفسية والجسدية والمواطنة العالمية والسلامة والأمن والأمن الاقتصادي، والسكن والمهارات الحياتية والمرونة والترفيه، والإبداع واللغة العربية والجاهزية للتوظيف والعلاقات، والقيم الأسرية والمشاركة المجتمعية والتفاعل الرقمي.