الإمارات تتضامن مع مصر.. وتعزّي في ضحايا حادث الإسماعيلية

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث التصادم المروري بمحافظة الإسماعيلية، شرق البلاد، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.