رئيس الدولة يعزّي هاتفياً الرئيس الكولومبي في ضحايا الزلزال

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية كولومبيا، أبيلاردو دي لا إسبريلا، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبياً، معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

كما قدّم سموه التعازي إلى أسر الضحايا والشعب الكولومبي الصديق في هذا المصاب، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا عن شكره وتقديره لسموه، مثمناً تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الزلزال.