«طرق دبي» تفتتح اليوم جسراً بطول 500 متر

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، جسراً بطول 500 متر وسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي ومباني «ون سنترال»، باتجاه تقاطع شارع المستقبل مع شارع قصر زعبيل، ويسهم في خفض زمن الرحلة من مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى من 10 دقائق إلى دقيقتين.

ويُعدّ الجسر المُنجز جزءاً من مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بكلفة 633 مليون درهم.

ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 2000 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يُعدّ المشروع جزءاً من مشروع متكامل، يشمل تطوير دوار المركز التجاري، الذي يشهد تقدماً متسارعاً في مراحل التنفيذ، وتجاوزت نسبة الإنجاز 85%، حيث جرى افتتاح عدد من الجسور».

وأضاف أن الهيئة ستفتتح، في نهاية أغسطس الجاري، جسراً يخدم الحركة المرورية من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، كما ستفتتح، في أكتوبر المُقبل، الجسر الأخير من المشروع الذي يخدم الحركة المرورية من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر.

وأكد أن مشروع تطوير شارع المستقبل يكتسب أهمية استراتيجية، نظراً لوقوعه في قلب منطقة حيوية تضم مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ويؤدي إلى ربط وسط المدينة والخليج التجاري، ويسهم المشروع في تعزيز سهولة الوصول إلى مراكز المال والأعمال والفعاليات، ودعم حركة الاستثمار والتجارة والسياحة، ورفع جاهزية المنطقة لمواكبة النمو الاقتصادي واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بما يعزز تنافسية دبي وجاذبيتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال، ويرسّخ دور البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في دعم الاقتصاد والتنمية.

وأشار إلى أن العمل في مشروع تطوير شارع المستقبل يسير بوتيرة متقدمة على البرنامج الزمني، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 50%، وستفتتح الهيئة في فبراير 2027 ثلاثة أنفاق بطول 1500 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري.

وأكد أن المشروع يخدم العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يُعدّ أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من 40 عاماً.