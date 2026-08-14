عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، سلسلة لقاءات تعريفية بـ«جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري»، استهدفت الكوادر الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وذلك ضمن جهوده للتعريف بالجائزة، وتعزيز المشاركة العلمية في دورتها المخصصة لـ«عام الأسرة 2026».

استعرضت اللقاءات رسالة الجائزة وأهدافها ومحاورها البحثية، إلى جانب شروط المشاركة ومعايير التقييم وآلية التقديم، وعرّفت بأهميتها في تطوير الدراسات الإفتائية، وتشجيع الاجتهاد الحضاري، واستقطاب البحوث النوعية التي تجمع بين أصالة التأصيل الشرعي، ودقة فهم الواقع، والنظر في المآلات.

وتناولت اللقاءات المحاور الأربعة للدورة الحالية التي تشمل ملامح الهوية الوطنية في أحكام الأسرة، وأبعادها الشرعية ودورها في تعزيز التماسك الأسري وقت الأزمات، واستبقاء النسل من حيث التأصيل المقاصدي، والتنزيل الواقعي، وسبل المعالجة لتحقيق استدامة الأسرة، وتطبيقات التحرير الجيني، وما يرتبط بها من المشروعية العلاجية وضوابط التدخل في البنية البشرية إلى جانب الواقع الرقمي وما يطرحه من تحديات وفرص في مجال أحكام الأسرة.