«حياة» ينقذ 1500 مريض بـ «زراعة الأعضاء»

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجازات نوعية حققها البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة»، أسهمت في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاق البرنامج عام 2017 حتى يونيو الماضي، فيما بلغ العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء 549 متبرعاً متوفى، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية، وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.

وتجسّد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً، يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة.

ومنذ تأسيسه، نجح برنامج «حياة» في زراعة 1780 عضواً، شملت 924 كلية و502 كبد و181 رئة و151 قلباً و22 بنكرياساً.

وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفى لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال المدة نفسها.