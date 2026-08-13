شرطة دبي تنظم معرض توظيف فوري لتوفير فرص عمل للمواطنين

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، ضمن مبادرة "سواعد الوطن"، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في سوق العمل.

شهد المعرض مشاركة منصات الجهات الثلاث، لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وأكد نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، أن مبادرة التوظيف المشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص وظيفية مستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة.

ونوه إلى أن المبادرة تتميز بتوفير فرص العمل الفوري للشباب المواطنين، إضافة إلى الوصول إليهم في أماكنهم من خلال مجالس الأحياء في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يعزز فرص العمل لديهم، معرباً عن شكره لهيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية على تعاونهما ومشاركتهما في المبادرة.

وقام اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري بجولة في المعرض يرافقه مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع العميد علي خلفان المنصوري، ومدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية العقيد حمد بن دعفوس المنصوري، والمشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية عبدالعزيز الفلاحي، ومدير إدارة المنافع المالية في هيئة تنمية المجتمع علي القاسم، وعدد من الضباط.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي ميثاء الشامسي، أن التمكين الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرةً إلى أن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، لا سيما المنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، تسهم في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، وتمكينهم من الاعتماد على قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر وجودة الحياة.

وأضافت أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، من خلال بناء شراكات استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى فرص وظيفية نوعية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وتسهم في تحقيق أثر مستدام في حياتهم.. ويجسد هذا التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية، وتوسيع فرص التمكين أمام المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويرسخ بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.

بدوره، أكد عبدالعزيز الفلاحي أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية في دعم الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يعزز إسهامهم في مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في إمارة دبي.

وأضاف الفلاحي: "يسرنا مواصلة تعاوننا مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي لتنظيم معرض التوظيف الفوري المشترك تحت مظلة مبادرة "سواعد الوطن" بما يعكس حرصنا المشترك على دعم المواطنين وتمكينهم، وإتاحة مسارات مهنية في المجالات الأمنية والشرطية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويعزز إسهام الكفاءات الإماراتية في خدمة الوطن والمجتمع".