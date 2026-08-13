"إقامة دبي" تعزز سلامة القوى العاملة بـ 8350 فحصاً صحياً ميدانياً

نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي 8350 فحصاً صحياً ميدانياً ضمن مبادرة "صيف بلا مخاطر"، التي استهدفت تعزيز صحة وسلامة القوى العاملة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

وانطلقت المبادرة في 16 يونيو 2026 واستمرت على مدار عدة أسابيع، وشملت عدداً من المناطق ذات الكثافة العمالية في الإمارة، من بينها محيصنة، والمنخول، والجداف، والقصيص، والمرقبات، فيما نُفذت في منطقة محيصنة على مرحلتين، بما وسّع نطاق الاستفادة ووصول الخدمات الوقائية إلى أكبر عدد من العاملين.

وتضمنت المبادرة محاضرات وجلسات توعوية، إلى جانب الفحوصات الصحية الميدانية التي ركزت على الوقاية من الإجهاد الحراري، والتوعية بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية خلال ساعات العمل في الأجواء الحارة.

وشارك في تنفيذ المبادرة نحو 28 من الكوادر الطبية المتخصصة، كما جرى تقديم الرسائل والإرشادات التوعوية بعدة لغات لضمان وصولها إلى مختلف فئات القوى العاملة.

وأكد نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي اللواء عبيد مهير بن سرور أن الاهتمام بصحة وسلامة العمال يمثل مسؤولية مجتمعية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تجسد هذا التعاون من خلال تقديم خدمات توعوية ووقائية مباشرة للعامل في موقع عمله.

وقال: "سلامة العامل تبدأ بالوعي، وتتعزز بوصول الرعاية الوقائية إليه في موقع عمله. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال مبادرة "صيف بلا مخاطر" على الجمع بين التوعية والفحص الصحي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على صحة العامل وسلامته. ونثمّن تعاون شركائنا في إنجاح المبادرة وتوسيع نطاق أثرها، بما يعكس تكامل الجهود في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة."

وتأتي مبادرة "صيف بلا مخاطر" ضمن جهود إقامة دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية في بيئات العمل، وتعزيز جودة الحياة للعاملين، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة في مختلف مناطق الإمارة.