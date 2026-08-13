لتزويد الركاب بأوقات الوصول.. "طرق الشارقة" تطلق شاشات ذكية بمحطات الحافلات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، مشروع شاشات معلومات وصول الحافلات اللحظية، بهدف تزويد الركاب بمعلومات دقيقة ومحدثة عن مواعيد وصول الحافلات بالدقائق، إلى جانب التنبيهات والتحديثات المتعلقة بالخدمة، بما يسهم في تسهيل التخطيط للرحلات وتحسين تجربة التنقل بالإمارة، وتعمل الشاشات بالطاقة الشمسية، وسيتم تركيبها أمام محطات الحافلات ونقاط التوقف المكيفة والمتطورة.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة خدمات النقل العام، وتوفير تجربة تنقل أكثر سهولة وكفاءة واستدامة لمستخدمي المواصلات في إمارة الشارقة.