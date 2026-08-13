رئيس الدولة ونائباه: الشباب صنّاع المستقبل وتمكينهم أولوية وطنية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ثقته بشباب الإمارات، واعتزازه بدورهم المحوري، وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن، وتعزيز مكانته وريادته العالمية.

وأضاف سموه، بمناسبة «اليوم الدولي للشباب»، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أن الشباب صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة اليوم الدولي للشباب، نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن، وتعزيز مكانته وريادته العالمية».

وأضاف سموه: «الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان، وتقدم المجتمعات وازدهارها».

وجدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثقته بشباب الوطن، مؤكداً سموه بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أن الشباب هم الثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا، اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية.. طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمراً».

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بشباب الوطن، وبما يحملونه من إرادة وطموح، مؤكداً أن أمام أبناء وبنات الإمارات فرصاً كبيرة في وطن يؤمن بقدراتهم ويثق بطموحاتهم.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «أبناء وبنات الإمارات الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم، خوضوا تجاربكم وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملاً وإنجازاً، وفي اليوم الدولي للشباب، نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات».

وتحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، بينما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة، يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية.

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة في ظل منظومة وطنية متطورة تستند إلى سياسات ومبادرات تشارك في تنفيذها الجهات الحكومية، والمؤسسات الوطنية ومجالس الشباب والقطاع الخاص، بهدف بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار.

وتؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية، دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم، وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تطوير قدراتهم، وربط طموحاتهم بفرص نوعية في قطاعات المستقبل، إذ أسهم تأسيس مركز الشباب العربي عام 2017 في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة إقليمية لاحتضان الطاقات الشابة وتطوير مهاراتها.

وعززت دولة الإمارات حضور الشباب في التعامل مع القضايا العالمية المرتبطة بالاستدامة والأمن المائي، إذ شاركت خلال أبريل الماضي في مجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الذي شهد الاعتماد الرسمي لمبادرة «الشباب من أجل المياه» (Youth4Water)، التي تستضيفها الدولة وتتولى رئاستها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

رئيس الدولة:

• نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات، واعتزازنا بإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن، وتعزيز ريادته العالمية.

محمد بن راشد:

• شبابنا يقودون أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية.. وطاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة.

منصور بن زايد:

• أبناء وبنات الإمارات.. الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم.