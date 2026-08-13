حمدان بن محمد لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وصناع المستقبل، والجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمهم وأفكارهم وعزيمتهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن، ومحل ثقة قيادته.. وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم، ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم، والوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين».