إعلام المستقبل.. جائزة الإعلام العربي تستشرف ملامح التميز في زمن الذكاء الاصطناعي

تتجه الأنظار إلى ملامح الإعلام الذي ستكافئه جائزة الإعلام العربي في العقود المقبلة، تزامناً مع احتفالها بيوبيلها الفضي، في ظل تحولات مدفوعة بصعود الذكاء الاصطناعي وصحافة البيانات، والفيديو، والبودكاست، والمحتوى التفاعلي، وتلاشي الحدود بين النص والصوت والصورة.

وفي هذا المشهد، لن يُقاس التميز بكثافة استخدام التكنولوجيا أو كلفة الإنتاج، بل بقدرة العمل على توظيفها لصناعة محتوى أصيل ودقيق ومبتكر ومؤثر وموثوق، يضيف معرفة حقيقية وسط فيض متسارع من المحتوى.

ويرى خبراء إعلام في الوطن العربي أن المرحلة المقبلة لن تشهد اختفاء الصحافة أمام تمدد الذكاء الاصطناعي، بقدر ما ستعيد توزيع الأدوار داخل غرف الأخبار، وترفع سقف المهارات المطلوبة للمنافسة، في حين تكتسب الجوائز المهنية، وفي مقدمتها جائزة الإعلام العربي، أهمية متزايدة في حماية معايير الجودة والتمييز بين الابتكار الحقيقي والانبهار بالتكنولوجيا.

تكنولوجيا

يرى الخبراء أن التكنولوجيا ستتولى جانباً متزايداً من المهام الروتينية داخل غرف الأخبار، من تفريغ المقابلات والترجمة والتلخيص إلى تحليل الوثائق والبيانات وإنتاج نسخ متعددة من المحتوى، ما يمنح الصحافي مساحة كبرى للبحث والتحقيق والتفسير.

لكن انتقال هذه المهام إلى الأنظمة الذكية لن ينقل إليها جوهر الصحافة، إذ ستظل صياغة السؤال، والوصول إلى المصادر، وفهم السياق، وكشف المعلومات الجديدة، واتخاذ القرار التحريري والأخلاقي، وتحمل مسؤولية النشر مهامَّ بشرية في الأساس، ومن هنا، لن تكون المنافسة مستقبلاً بين الصحافي والآلة، بل بين صحافي يمتلك أدوات عصره ويوظفها لتوسيع قدراته، وآخر يكتفي بتسليم التفكير والإنتاج إلى الخوارزمية.

وبالنسبة إلى جائزة الإعلام العربي، يضع هذا التحول معياراً جديداً للتميز، فالمنافسة لن تُحسم بمن استخدم التقنية الأكثر تطوراً، وإنما بمن استطاع تحويلها إلى قيمة صحفية حقيقية.

الأصالة الصحافية

وسط طوفان من المحتوى الذي تستطيع الأنظمة الذكية إنتاجه خلال ثوانٍ، يتوقع خبراء الإعلام ارتفاع قيمة التحقيقات الاستقصائية والصحافة الميدانية والأعمال التي تقدم معلومات أصلية.

فالذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل ما هو متاح، لكنه لا يبني وحده علاقة ثقة مع مصدر، ولا يحصل على وثيقة غير منشورة، ولا يواجه مسؤولاً بالأسئلة، ولا يرصد التفاصيل في الميدان، ولا يتحمل المسؤولية المهنية والقانونية عن كشف قضية تمس المصلحة العامة.

لذلك، تتجه الأصالة الصحافية إلى أن تصبح من أهم عناصر التفوق، بحيث تقاس قيمة العمل بما كشفه وأضافه إلى المعرفة، لا بحجم المحتوى الذي أعاد تجميعه، وقد يجمع التحقيق الفائز مستقبلاً بين قدرة التكنولوجيا على تحليل آلاف الوثائق والسجلات، والجهد البشري في الوصول إلى المصادر والتحقق من الأدلة وبناء السياق واستخلاص القصة.

البيانات تدخل المنافسة

وتتجه صحافة البيانات إلى الانتقال من تخصص نوعي إلى مهارة أساسية داخل غرف الأخبار، مع تضخم قواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية والصحية والبيئية.

ويرى خبراء الإعلام أن القيمة لن تكون في امتلاك الأرقام، بل في اكتشاف القصة المختبئة داخلها، وربط المؤشرات ببعضها وتحويلها إلى معرفة يستطيع الجمهور فهمها واستخدامها.

وسيحتاج الصحافي إلى مهارات في قراءة البيانات وتحليلها والتحقق من جودتها واستخدام أدوات التصور البصري، في حين يضاعف الذكاء الاصطناعي قدرته على فحص كميات ضخمة من المعلومات.

وهنا تصبح صحافة البيانات مرشحة لحضور أقوى في خريطة التميز الإعلامي، بشرط ألا يتحول الرقم أو الرسم البصري إلى غاية، فالجائزة تذهب إلى القصة التي كشفتها البيانات، لا إلى البيانات وحدها.

الفيديو.. من المشاهدة إلى التفاعل

ويتوقع أن يشهد المحتوى المرئي تحولاً كبيراً، بحيث تتجاوز القصة المصورة مفهوم الفيديو التقليدي إلى تجارب تجمع الصورة والبيانات والخرائط والرسوم والواقع الممتد والمحتوى التفاعلي. وسينتقل الجمهور من مشاهدة القصة إلى التفاعل معها واختيار مساراتها ومستويات التفاصيل التي يريد الوصول إليها.

لكن هذا التطور سيضع الجوائز أمام تحدٍّ موازٍ، فكلما أصبح إنتاج الصورة الاصطناعية أكثر سهولة وإقناعاً، ارتفعت قيمة إثبات أصالتها ومصدرها وسياقها، ومن ثم لن يرتبط التميز البصري مستقبلاً بجمال المنتج وحده، بل بقدرته على الجمع بين الابتكار والمصداقية والنزاهة الصحافية.

«البودكاست» يراهن على العمق

وفي مقابل تسارع المحتوى المرئي، يحتفظ البودكاست بمساحة متنامية للصحافة التي تراهن على العمق والسرد والحوار، ويرى خبراء أن تطور تقنيات الترجمة والدبلجة الذكية سيمنح المحتوى الصوتي العربي فرصاً أوسع لعبور الحدود والوصول إلى جماهير متعددة اللغات، في حين تسمح الأدوات الذكية بتطوير تجارب أكثر تخصصاً وشخصنة.

لكن التكنولوجيا لن تكون وحدها صاحبة التفوق، إذ ستظل قيمة البودكاست مرتبطة بـقوة الحوار والسرد والشخصية الصحفية والثقة والقدرة على الاحتفاظ بانتباه المستمع، وهذه العناصر تجعل الصوت واحداً من المسارات المرشحة لمزيد من الحضور في المنافسة الإعلامية مستقبلاً.

الهاتف غرفة أخبار متكاملة

الهاتف الذي غيّر طريقة استهلاك الأخبار يواصل تغيير طريقة إنتاجها أيضاً، ويتجه للتحول إلى غرفة أخبار متكاملة في يد الصحافي، فجهاز واحد يجمع اليوم التصوير والمونتاج والبث والنشر والترجمة، في حين تضيف إليه أدوات الذكاء الاصطناعي قدرات البحث والتحليل والتحقق ومعالجة البيانات.

وبذلك، تتجاوز صحافة الهاتف مفهوم الإنتاج السريع منخفض الكلفة إلى نموذج للعمل الميداني يستطيع منح الصحافي قدرة كبرى على الوصول والنشر من موقع الحدث، لكن خبراء الإعلام يشددون على معادلة ستصبح أكثر حساسية: كلما ازدادت سرعة الإنتاج والنشر، ارتفعت قيمة التحقق وكلفة الخطأ، وهنا يبقى العمل الجدير بالتكريم هو الذي يوظف السرعة للوصول إلى الجمهور من دون التضحية بالدقة.

الذكاء الاصطناعي.. شريك معلن

يتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً طبيعياً من العمل اليومي في غرف الأخبار، لكن التحدي الحقيقي لن يكون في استخدامه، بل في كيفية استخدامه.

فالاستعانة به لتحليل آلاف الوثائق أو اكتشاف أنماط في البيانات أو الترجمة وتنظيم المواد الخام يمكن أن تضاعف قدرة الصحافي على التحقيق والتفسير، في حين يحول الاعتماد عليه لإنتاج معلومات غير متحقق منها الكفاءة إلى مصدر للمخاطر.

ويرى خبراء الإعلام أن الشفافية ستصبح أحد المعايير الرئيسة للتميز، بحيث يكون واضحاً حجم تدخل الذكاء الاصطناعي في العمل، وما أضافه الصحافي بنفسه، وكيف جرى التحقق من المخرجات، وهنا يمكن أن تواجه الجوائز مستقبلاً سؤالاً مختلفاً عن السائد اليوم: ليس «هل استُخدم الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما «ماذا أضاف استخدامه إلى القيمة الصحفية؟»

التأثير يهزم المشاهدات

ومع اتساع اقتصاد الانتباه، يرى خبراء الإعلام أن أحد أهم أدوار الجوائز المهنية سيكون الفصل بين الانتشار والتأثير، فملايين المشاهدات لا تعني بالضرورة أن العمل أكثر جودة، في حين يستطيع تحقيق واحد أن يكشف خللاً أو يحمي حقوقاً أو يغير ممارسة أو يطلق نقاشاً مجتمعياً واسعاً، ومن هنا، تتجه معايير التميز إلى منح وزن أكبر للأثر الحقيقي: ماذا كشف العمل؟ ما الذي أضافه؟ ماذا غيّر؟ وكيف خدم الجمهور؟ وبذلك، يمكن أن تستعيد الصحافة العميقة مساحة كبرى في المنافسة أمام المحتوى السريع، في حين تصبح القيمة التي يتركها العمل بعد انتهاء موجة انتشاره أحد أهم مؤشرات جودته.

الصحافي المستقل

ومن أبرز التحولات المقبلة اتساع قدرة الأفراد والفرق الصغيرة على إنتاج أعمال عالية الجودة، بعدما خفضت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كلفة أدوات كانت في السابق حكراً على المؤسسات الكبرى، ويفتح ذلك الباب أمام الصحافيين المستقلين والاستوديوهات الصغيرة والمنصات المتخصصة والنشرات الرقمية والبودكاست الفردي للمنافسة بقوة كبرى، وبذلك تتسع خريطة الأعمال المرشحة للتميز، إذ لن تكون ضخامة المؤسسة شرطاً لإنتاج عمل استثنائي، بل تتقدم الفكرة والأصالة، والمصادر والمهارة والتأثير، وهذا التحول يمنح الجوائز الإعلامية فرصة لاكتشاف مواهب ومنتجات تنشأ خارج البنى التقليدية للمؤسسات الكبرى.

«صحافي الغد»

ويرى خبراء الإعلام أن الصحافي العربي المقبل سيحتاج إلى حزمة مهارات تتجاوز الكتابة والتحرير، لتشمل تحليل البيانات وفهم الخوارزميات واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج الفيديو والصوت والتحقق من المحتوى الاصطناعي، إضافة إلى الأمن الرقمي وحماية المصادر وفهم حقوق الملكية الفكرية، لكن المهارة الحاسمة ستبقى التفكير النقدي، ففي زمن تستطيع فيه الآلة تقديم الإجابة خلال ثوانٍ، ترتفع قيمة الصحافي القادر على اختبار صحتها، واكتشاف ما أغفلته، وفهم السياق والمصالح المحيطة بها، وطرح السؤال الذي لم تطرحه الخوارزمية، وبذلك ينتقل الصحافي من مجرد منتج للمعلومات إلى صانع للثقة والمعنى، وهي قيمة مرشحة لأن تصبح أكثر حضوراً في معايير التكريم الإعلامي.

أشكال تتغير وقِيَم تبقى

عند الوصول إلى منتصف القرن، قد تستقبل جائزة الإعلام العربي أعمالاً يصعب اليوم وضعها داخل التصنيفات التقليدية: تحقيقات تحلل ملايين السجلات، وقصصاً تفاعلية، وتجارب واقع ممتد، وبودكاست متعدد اللغات، وأعمالاً مرئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنتجات تدمج النص والصوت والصورة والبيانات في تجربة واحدة، لكن تغير شكل العمل لن يعني سقوط المعايير التي صنعت قيمة الجائزة، فالمنتج الجدير بالتكريم سيظل مطالباً بأن يكون أصيلاً ودقيقاً وموثقاً ومستقلاً ومبتكراً ومؤثراً ومسؤولاً، في حين تبقى التكنولوجيا وسيلة لتعزيز هذه القيم لا بديلاً عنها، وهنا قد تكمن أهمية جائزة الإعلام العربي في مرحلتها المقبلة: مواكبة الأدوات الجديدة مع حماية المعايير التي تمنح العمل الإعلامي قيمته.

الثقة.. جائزة المستقبل

ستتغير غرف الأخبار، وتتراجع وظائف وتظهر أخرى، وتصبح تقنيات تبدو استثنائية اليوم أدوات يومية، لكن خبراء الإعلام يرون أن معياراً واحداً سيزداد قيمة كلما تقدمت التكنولوجيا: الثقة.

فالذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في كتابة النص، والخوارزمية توزيعه، والبيانات تعميقه، والفيديو توسيع انتشاره، لكن المسؤولية النهائية عن صحة المحتوى ستظل أساس العلاقة بين الصحافة والجمهور، ومن هنا لن تكون المرحلة المقبلة سباقاً بين الإنسان والآلة، بقدر ما ستكون سباقاً على إنتاج صحافة أكثر أصالة ودقة وتأثيراً وجديرة بالثقة.

وبالنسبة إلى جائزة الإعلام العربي، لن يكون التحدي في تكريم العمل الأكثر تطوراً تقنياً، بل في مواصلة اكتشاف أفضل صحافة يصنعها عصر جديد بأدوات جديدة، من دون أن يتخلى عن قيم المهنة، ليبقى الإنسان صاحب الفكرة والقرار والمسؤولية، وتبقى الثقة الجائزة الكبرى.

خبراء إعلام:

• «صحافي الغد» سيحتاج إلى حزمة مهارات تتجاوز الكتابة والتحرير.