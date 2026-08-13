من الورقي إلى الخوارزميات.. جائزة الإعلام العربي تعبر أكبر تحولات «مهنة المتاعب»

عبرت جائزة الإعلام العربي، على امتداد مسيرتها، واحدة من أكثر مراحل التحول عمقاً في تاريخ المهنة، إذ انطلقت في زمن كانت فيه الصحيفة المطبوعة تتصدر المشهد، قبل أن تواكب انتقال الخبر إلى المواقع والمنصات وشاشات الهواتف، وصولاً إلى عصر أصبحت فيه الخوارزميات مؤثرة في توزيع المحتوى، والذكاء الاصطناعي شريكاً متنامياً في إنتاجه.

ومع احتفال الجائزة بيوبيلها الفضي، تكشف مسيرتها حجم التحول الذي أصاب الصناعة نفسها، فلم تعد المنافسة الإعلامية تدور حول النص والصورة والصفحة الأولى فقط، بل امتدت إلى الفيديو والبودكاست والبيانات والمحتوى متعدد المنصات، بينما دخلت الأصالة والتحقق والملكية الفكرية والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى قلب النقاش حول مفهوم التميز الإعلامي.

وهكذا لا يختصر اليوبيل الفضي تاريخ جائزة عبرت مراحل زمنية متعاقبة، بقدر ما يوثّق رحلة مهنة تغيرت أدواتها وجمهورها ومنصاتها وقواعد المنافسة فيها، لتصل الجائزة اليوم إلى اختبار جديد: كيف يبقى التكريم منحازاً إلى الإبداع البشري والقيمة الصحافية في زمن تستطيع فيه الخوارزمية المشاركة في صناعة المحتوى؟

من الورقي إلى الرقمي

عندما انطلقت الجائزة كانت الصحافة المطبوعة تمثل مركز الثقل في المشهد الإعلامي العربي، وكانت جودة العمل تُقاس في بيئة تحريرية تقوم أساساً على النص والصورة والتحقيق والحوار والمقال، لكن الإنترنت أعاد تشكيل هذه البيئة، فتحولت غرف الأخبار إلى العمل المتواصل، وأصبح الخبر قابلاً للتحديث لحظة بلحظة، ودخلت الصورة والفيديو والروابط والوثائق والبيانات إلى بنية القصة الصحافية.

ومع اتساع البيئة الرقمية، اتسع معها مفهوم المنتج الإعلامي الجدير بالمنافسة، ولم يعد ممكناً النظر إلى التميز بمعزل عن التحولات التي طرأت على أدوات السرد والوصول إلى الجمهور.

ومن هنا واكبت جائزة الإعلام العربي تحول المهنة من المنتج المرتبط بوسيط واحد إلى محتوى قادر على الحركة بين النص والصورة والصوت والفيديو والمنصات الرقمية، لتصبح رحلة الجائزة نفسها انعكاساً لتطور تعريف الإعلام خلال سنوات مسيرتها.

«الجائزة» أمام لغة جديدة

لم يتوقف التحول عند انتقال الصحيفة إلى الموقع الإلكتروني، إذ أحدث الهاتف الذكي انقلاباً آخر في علاقة الجمهور بالمحتوى، فالخبر الذي كان ينتظره القارئ أصبح يصل إليه عبر التطبيقات والتنبيهات وشبكات التواصل، وانتقلت المنافسة من الصفحة الأولى إلى شاشة صغيرة لا تمنح المحتوى سوى ثوانٍ لجذب الانتباه، هذا التحول غير طبيعة الأعمال الإعلامية، فالقصة لم تعد نصاً فقط، وإنما عنوان وصورة وفيديو وبيانات وطريقة عرض وتجربة استخدام متكاملة.

وبالنسبة إلى جائزة الإعلام العربي، يعني ذلك أن مفهوم الإبداع لم يعد محصوراً في جودة الكتابة أو قوة الصورة منفردتين، بل أصبح أكثر اتصالاً بقدرة الإعلامي على اختيار الشكل الأنسب لرواية القصة، والوصول بها إلى الجمهور من دون التضحية بعمقها أو دقتها.

الخوارزميات تغير بوابة الوصول

غيرت الخوارزمية بوابة الوصول لكن التحول الأخطر لم يكن في حجم الشاشة، بل في الجهة التي تتحكم في وصول المحتوى، ففي الصحافة التقليدية، كان المحرر يقرر ما يتصدر الصفحة وترتيب الأخبار ومساحاتها، بينما تشارك اليوم خوارزميات البحث والتواصل في تحديد المحتوى الذي يظهر للمستخدم ومتى ولمن، وأدخل ذلك المؤسسات الإعلامية في سباق على المشاهدات والتفاعلات، وأصبحت العناوين والمقاطع القصيرة وآليات تحسين الوصول عناصر مؤثرة في انتشار المنتج.

وهنا تظهر أهمية الجوائز المهنية في إعادة ضبط المعادلة، لأن العمل الأكثر انتشاراً ليس بالضرورة الأكثر جودة، كما أن ملايين المشاهدات لا تجعل مادة صحافية أكثر أصالة أو دقة، وبذلك تكتسب جائزة الإعلام العربي دوراً يتجاوز الاحتفاء بالمنتج الناجح رقمياً إلى ترسيخ الفارق بين الانتشار والتميز، وبين المحتوى الذي تكافئه الخوارزمية والعمل الذي يستحق التكريم بقيمته المهنية.

الفيديو يوسع خريطة المنافسة

ومع صعود الفيديو والبودكاست والمحتوى المرئي، لم يعد المنتج الإعلامي أسير شكل واحد، فالقصة نفسها يمكن أن تظهر خبراً مكتوباً، وفيديو قصيراً، وإنفوغرافيك، وبودكاست، ومادة تفاعلية أو تحقيقاً متعدد الوسائط، وواكبت جائزة الإعلام العربي هذا الاتساع، بما يعكس انتقال المشهد من المنتج الأحادي إلى بيئة إعلامية متعددة الأشكال والمنصات.

كما تغير تعريف الإعلامي نفسه، إذ تتقاطع اليوم مهارات الكاتب والمصور والمنتج ومحلل البيانات وصانع الفيديو، لتصبح القدرة على العمل عبر أكثر من وسيط جزءاً متزايد الأهمية من أدوات الصحافي الحديث، وهنا لا تقتصر مواكبة الجائزة للتحول على استيعاب أشكال جديدة من المحتوى، بل تمتد إلى تقييم القيمة الصحافية الكامنة خلف الشكل، لأن قوة التقنية وحدها لا تصنع عملاً إعلامياً متميزاً.

الجمهور شريك في معادلة التميز

وتزامن تطور الجائزة مع تحول جذري في طبيعة الجمهور، فالقارئ الذي كان يستقبل المنتج النهائي أصبح اليوم يعلق ويشارك وينتقد ويصحح وينشر، وقد يتحول بنفسه إلى مصدر للمعلومة والصورة، حيث يستطيع الجمهور مقارنة الروايات والعودة إلى المصادر وكشف الأخطاء خلال دقائق، ولكنه قادر أيضاً على إعادة نشر معلومات زائفة بالسرعة ذاتها، وهنا ازدادت قيمة عناصر ظلت في صميم العمل الصحافي منذ البداية: المصدر والدقة والتحقق والشفافية.

وبالنسبة إلى الجوائز الإعلامية، يصبح التأثير في الجمهور معياراً أكثر تعقيداً، فلا يكفي قياس حجم التفاعل، بل تبرز أهمية نوعية الأثر الذي أحدثه العمل والمعرفة التي أضافها، ومدى التزامه بمسؤوليته تجاه الجمهور.

اختبار جديد

إذا كان الإنترنت قد غير النشر، والهاتف غير الاستهلاك، والمنصات غيرت التوزيع، فإن الذكاء الاصطناعي يضع جائزة الإعلام العربي أمام التحول الأكثر تعقيداً، لأنه يدخل هذه المرة إلى عملية صناعة العمل نفسه، فالأدوات الذكية تستطيع تفريغ المقابلات وتلخيص الوثائق وترجمة النصوص وتحليل البيانات، واقتراح العناوين والمساعدة في إنتاج الصور والفيديو، وصولاً إلى توليد محتوى كامل خلال ثوانٍ.

وهنا يتغير السؤال بالنسبة إلى الجوائز: لم يعد تقييم العمل متعلقاً فقط بما يراه المحكم في المنتج النهائي، وإنما قد يمتد مستقبلاً إلى كيفية إنتاجه.

«المؤلف» يدخل معايير التحكيم

يفرض الذكاء الاصطناعي بذلك تحدياً غير مسبوق على مفهوم التأليف الإعلامي، فاستخدام أداة لتفريغ مقابلة لا يساوي تكليفها بكتابة تحقيق، وتحليل آلاف السجلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي يختلف جذرياً عن توليد صورة وتقديمها باعتبارها توثيقاً لحدث حقيقي.

وقد تصبح هذه الفروق جزءاً متزايد الأهمية في منظومة تقييم الأعمال الإعلامية مستقبلاً، بما يفتح المجال أمام معايير تتعلق بالإفصاح عن استخدام الأدوات التوليدية، وحجم الإضافة البشرية، وطرق التحقق من المخرجات، وبذلك يصبح التحدي أمام جائزة الإعلام العربي ليس في رفض الذكاء الاصطناعي أو مكافأته، وإنما في تمييز الاستخدام الذي يعزز العمل الصحافي عن الاستخدام الذي ينتقص من أصالته.

الأصالة وقوة الآلة

كلما ازدادت قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج النص والصورة والفيديو، ازدادت قيمة ما صنعه الصحافي بنفسه: مقابلة أجراها، ووثيقة حصل عليها، ومعلومة كشفها، ومشهداً رصده، وقاعدة بيانات بناها، وسؤالاً أصيلاً قاده إلى نتيجة جديدة، وهنا قد تصبح الأصالة أحد أهم معايير الجوائز الإعلامية في المرحلة المقبلة، فالعمل المتميز لن يكون ذلك الذي يبرهن على براعة استخدام أحدث الأدوات فقط، وإنما الذي يقدم إضافة صحافية لا تستطيع الآلة الحصول عليها من إعادة تدوير ما هو موجود.

وبذلك تعود المهارات الإنسانية إلى الواجهة: الفضول والحكم التحريري وبناء الثقة مع المصادر، وفهم السياق واكتشاف التناقض واتخاذ القرار الأخلاقي.

الملكية الفكرية

ويضع الذكاء الاصطناعي جائزة الإعلام العربي، مثل غيرها من الجوائز المهنية، أمام ملف آخر يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فالصحافة تنتج يومياً نصوصاً وصوراً وفيديوهات وبيانات تحمل قيمة إبداعية واقتصادية، بينما تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من المحتوى لتطوير قدراتها، وهنا تصبح حماية الحقوق جزءاً لا ينفصل مستقبلاً عن تعريف العمل الجدير بالتكريم، فلا قيمة لإبداع تقني يقوم على انتهاك حقوق إبداع آخر.

حماية معايير المهنة

بعد مسيرة عبرت خلالها جائزة الإعلام العربي انتقال المهنة من الصحيفة المطبوعة إلى المواقع والهواتف والمنصات والخوارزميات، تبدو المرحلة المقبلة أكثر حساسية من كل ما سبق. فالتحدي لم يعد مجرد استيعاب أشكال جديدة من المحتوى، وإنما الحفاظ على معنى التميز الإعلامي نفسه في عصر تستطيع فيه الآلة، الكتابة والتصميم والتحليل والمحاكاة والإنتاج.

وهنا تتقدم الجائزة إلى موقع يتجاوز مواكبة التكنولوجيا، إذ يمكنها أن تكرس عبر معاييرها الفارق بين المحتوى المصنوع بسرعة والعمل الصحافي الأصيل، وبين الانتشار والتأثير، وبين الاستخدام المهني للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه بديلاً عن الصحافي.

• «الجائزة» واكبت اتساع المنتج الإعلامي، بما يعكس انتقال المشهد من المنتج الأحادي إلى بيئة إعلامية متعددة الأشكال والمنصات.