جائزة الإعلام العربي.. ربع قرن من المهنية وصناعة الأثر

لم يكن الأثر الأهم لجائزة الإعلام العربي، على امتداد ربع قرن، في عدد الجوائز التي منحتها أو الأسماء التي صعدت إلى منصتها فحسب، بل في المعيار الذي صنعته داخل المهنة، إذ تحولت تدريجياً من مناسبة سنوية للاحتفاء بالأعمال الفائزة إلى مرجعية مهنية ترفع سقف المنافسة، وتدفع الصحافيين والمؤسسات إلى البحث عن القصة الأقوى، والتحقيق الأعمق، والمعالجة الأكثر ابتكاراً، والتأثير الأوسع في المجتمع.

وبعد 25 عاماً من انطلاقها، يطرح اليوبيل الفضي سؤالاً يتجاوز الاحتفاء بالتاريخ إلى قياس الأثر: ماذا غيّرت الجائزة فعلياً في الصحافة العربية؟ وكيف انعكس وجود منصة عربية كبرى للتنافس على جودة المنتج الصحافي، وطموحات الصحافيين، وسياسات غرف الأخبار، ومفهوم النجاح المهني نفسه؟

مسيرة «الجائزة»

وتكشف قراءة في مسيرة الجائزة أن تأثيرها يمكن رصده في مستويات عدة، أبرزها رفع قيمة الاعتراف المهني العربي، وتعزيز المنافسة على جودة المحتوى، ومنح التحقيقات والأعمال المتعمقة مساحة كبرى للحضور، وتحفيز الصحافيين على تطوير أدواتهم، فضلاً عن الانتقال التدريجي بمفهوم «العمل الفائز» من النص الجيد في ذاته إلى المحتوى القادر على الجمع بين المهنية والابتكار والتأثير.

وركزت الجائزة، منذ تأسيسها عام 1999، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تطوير الصحافة العربية وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع وتقدير المتميزين منهم، في حين يؤكد نادي دبي للصحافة أن فلسفتها ارتبطت منذ البداية بتعزيز الدور البنّاء للصحافة في خدمة قضايا المجتمع.

هدف مهني

قبل ظهور الجوائز العربية الكبرى ذات الحضور الواسع، كان تقدير العمل الصحفي المتميز يرتبط في جانب كبير منه بالمؤسسة التي يعمل فيها الصحافي، أو بحجم انتشار مادته وردود الفعل التي تحققها، لكن وجود منصة عربية تجمع الأعمال من مؤسسات ودول ومدارس صحفية مختلفة أضاف مستوى آخر إلى المنافسة: الاعتراف المهني خارج حدود المؤسسة والسوق المحلية.

وهنا تكمن إحدى أهم الإضافات التي قدمتها الجائزة، فالفوز لم يعد مجرد شهادة تقدير، بل أصبح بالنسبة إلى كثير من العاملين في المهنة محطة يمكن أن تضيف إلى المسار المهني للصحافي، في حين أصبح الترشح والمنافسة في حد ذاتهما حافزاً لإنتاج أعمال قادرة على تجاوز المحتوى اليومي والسريع إلى محتوى فيه عناصر الاستقصاء والتحليل والسرد والتأثير.

ويعزز هذا المعنى حجم المنافسة التي رسختها الجائزة، إذ يشير نادي دبي للصحافة إلى أن آلاف العاملين في المجال الإعلامي من أنحاء العالم العربي يتنافسون سنوياً للوصول إلى منصتها، وأن عمليات الفرز والتحكيم تقوم على معايير مهنية ونزاهة وشفافية.

من «أنشر أولاً» إلى «ماذا أضفت؟»

وتبرز أهمية الجائزة في أنها دفعت، إلى جانب التحولات التي شهدتها المهنة، باتجاه إعادة طرح سؤال الجودة داخل العمل الصحافي، ففي بيئة إعلامية تتسابق على السرعة، يصبح الاعتراف بالأعمال المتعمقة تذكيراً بأن قيمة الصحافة لا تتحدد دائماً بمَن نشر أولاً، وإنما أيضاً بمن كشف ما لم يكن معروفاً، وفسر ما وراء الأرقام، ومنح القضية سياقاً، ووصل إلى مصادر متعددة، وقدم للجمهور معرفة جديدة.

ويتجسد ذلك بوضوح في استمرار تخصيص فئة للتحقيقات الصحافية، وهي فئة تستهدف التحقيقات التي تتناول موضوعات معنية بالرأي العام بهدف نشر الوعي، إلى جانب فئات الصحافة السياسية والاقتصادية وأفضل كاتب عمود ضمن الهيكل الحالي لجائزة الصحافة العربية.

التحقيق الصحافي يستعيد ثقله

ومن هنا، يمكن قراءة الجائزة باعتبارها جزءاً من منظومة تشجع الصحافي على الانتقال من مجرد تغطية الحدث إلى تفكيكه وتفسيره والبحث عما وراءه، فالعمل الذي ينافس عربياً يحتاج إلى قيمة مضافة تجعله قادراً على الوقوف أمام إنتاج مؤسسات وصحافيين من مدارس إعلامية مختلفة.

ويمثل الاحتفاء بالتحقيقات الصحافية إحدى أكثر الزوايا دلالة على الأثر المهني للجائزة، لأن التحقيق بطبيعته يحتاج إلى وقت ومصادر وتوثيق وبحث ومراجعة، وهي متطلبات تتعرض لضغوط متزايدة في عصر السرعة والمنصات الرقمية.

وعندما يحظى هذا النوع من الصحافة بمساحة مستقلة في جائزة عربية مرموقة، فإن الرسالة تتجاوز صاحب التحقيق الفائز إلى غرف الأخبار نفسها: الصحافة المتأنية لازالت تمتلك قيمة، والعمق قادر على المنافسة في مواجهة السرعة.

وهذه الرسالة تكتسب أهمية مضاعفة اليوم، مع تدفق المحتوى عبر المنصات الاجتماعية وقدرة أي شخص على النشر والوصول إلى الجمهور، إذ تصبح القيمة الحقيقية للصحافي فيما يستطيع إضافته إلى المعلومة، من تحقق وتحليل وسياق ومصادر وكشف للحقائق.

منافسات مبكرة

ولا يبدأ تأثير الجائزة عند فتح باب المشاركات، بل يمكن أن يبدأ منذ لحظة اختيار الصحافي فكرته، فحين يعرف أن عمله قد يخضع للمقارنة مع إنتاج صحافي عربي واسع، تتغير طبيعة الأسئلة التي يطرحها على نفسه: هل الفكرة جديدة؟ ماذا سيضيف التحقيق؟ هل المصادر كافية؟ هل توجد بيانات تدعم النتائج؟ وهل يمتلك العمل أثراً يتجاوز مجرد النشر؟

وبهذا المعنى، يصبح وجود الجائزة عاملاً محفزاً على المراجعة الذاتية المهنية، ويخلق لدى الصحافي طموحاً لإنتاج مادة قابلة للمنافسة خارج حدود مؤسسته.

كما يمكن أن يمتد الأثر إلى غرف الأخبار التي تدرك أن صناعة عمل منافس تحتاج إلى منح الصحافي الوقت والأدوات والوصول إلى المعلومات والدعم التحريري اللازم، ما يجعل الجوائز المهنية، بصورة غير مباشرة، محفزاً للاستثمار في الصحافة النوعية.

الفائز يرفع سقف المنافسين

ولا ينتهي تأثير العمل الفائز بصعود صاحبه إلى منصة التكريم، إذ يمكن أن يتحول إلى نموذج مهني يدرسه الآخرون: لماذا فاز؟ ما المختلف في فكرته؟ كيف بُنيت مصادره؟ وما الذي جعل معالجته أكثر تأثيراً؟

وهنا تعمل الجوائز باعتبارها آلية غير مباشرة لتداول الخبرات، فكل عمل متميز يرفع سقف التوقعات أمام المنافسين في الدورة الآتية، وكل تجربة ناجحة تفتح الباب أمام تجارب أكثر جرأة وابتكاراً.

ومع تراكم هذه العملية على مدار 25 عاماً، لا تعود المنافسة بين أفراد فقط، بل تتشكل ذاكرة للتميز الصحافي العربي، تتراكم داخلها نماذج من الكتابة والتحقيق والتحليل والممارسة المهنية.

الاعتراف العربي.. قوة معنوية للصحافي

ومن بين أهم ما أضافته الجائزة للمشهد الصحافي قيمة «الاعتراف العربي» بالعمل المتميز، فالصحافي قد يحقق حضوراً واسعاً داخل بلده أو مؤسسته، لكن انتقال عمله إلى منافسة عربية يمنحه مساحة مختلفة للتقييم.

وهذا الاعتراف يحمل قيمة خاصة للصحافيين الشباب، لأنه يختصر المسافة بين الموهبة والظهور، ويؤكد أن جودة العمل يمكن أن تمنح صاحبه حضوراً يتجاوز عمره المهني أو حجم المؤسسة التي يعمل فيها.

أما بالنسبة إلى الصحافيين المخضرمين، فيمثل التكريم توثيقاً لمسيرة مهنية طويلة، ويعيد تقديم خبراتهم إلى أجيال جديدة، وهو ما يصنع جسراً بين أجيال الصحافة العربية بدلاً من أن تعمل كل منها في مساحة منفصلة.

المعيار يتغير مع تغير الصحافة

إن نجاح أي جائزة تمتد ربع قرن لا يمكن قياسه فقط باستمراريتها، بل بقدرتها على التطور بالتوازي مع المهنة، فالصحافة التي عرفها العالم العربي عند انطلاق الجائزة ليست الصحافة نفسها اليوم.

لقد انتقلت الصناعة من هيمنة الورق إلى المواقع والمنصات والتطبيقات، ثم إلى الفيديو والبيانات والهواتف الذكية وشبكات التواصل، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل تطورت الجائزة من بدايتها في المجال الصحافي لتواكب النمو السريع للإعلام والأشكال الجديدة التي أتاحتها التقنيات الرقمية، وفق ما أكده مدير جائزة الإعلام العربي جاسم الشمسي بمناسبة اليوبيل الفضي.

كما أصبح الهيكل الحالي للجائزة يضم محورين رئيسين، هما «جائزة الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي»، في انعكاس لاتساع مفهوم المنتج الإعلامي وتنوع منصاته.

معركة جديدة على «الثقة»

وإذا كانت الجائزة قد أسهمت خلال مراحل سابقة في رفع المنافسة على جودة الكتابة والتحقيق والتغطية، فإن التحدي المقبل يبدو أكثر تعقيداً، لأن الصحافة تدخل عصراً يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج النص والصورة والصوت والفيديو خلال ثوانٍ.

وفي هذا المشهد، قد يتغير تعريف التميز مرة أخرى، فالمنافسة لن تكون على جودة الصياغة وحدها، بل على الأصالة والدقة والتحقق والشفافية والأثر والثقة، وعلى قدرة الصحافي على إنتاج معرفة لا تستطيع الأدوات الآلية الوصول إليها من دون عمل ميداني ومصادر بشرية وتحليل مهني.

ومن ثم يصبح الدور المستقبلي للجائزة مرتبطاً بقدرتها على الاستمرار في رفع السقف، ووضع التميز الحقيقي في مواجهة المحتوى السريع والمتشابه، ومكافأة الصحافة التي تبحث وتتحقق وتفسر وتكشف، وليس فقط تلك التي تحقق أكبر عدد من المشاهدات.

صناعة معيار

بعد 25 عاماً، ربما يكون السؤال الأدق ليس: كم صحفياً كرّمت الجائزة؟ وإنما: كم صحفياً دفعت إلى محاولة تقديم عمل أفضل حتى وإن لم يفز؟ فهنا يكمن الأثر الأعمق لأي جائزة مهنية، أن يصبح معيارها حاضراً في ذهن من لم يصعد إلى منصتها أيضاً، وأن تتحول المنافسة عليها إلى دافع لرفع جودة الإنتاج، وأن يصبح العمل الفائز نقطة بداية لمنافسة جديدة لا نهايتها.

وقد وصفت الأمانة العامة للجائزة مسيرتها، مع إطلاق الدورة الـ25، بأنها رسخت موقعها «كمرجعية رئيسة للمهنية والابتكار»، في حين تؤكد فلسفتها المعلنة منذ تأسيسها أن الغاية الأساسية كانت تطوير الصحافة العربية وتشجيع صحافييها على الإبداع.

وهكذا، فإن الإرث الأهم لربع قرن من جائزة الإعلام العربي لا يختزل في قائمة طويلة من الفائزين، بل في سقف مهني ارتفع، ومنافسة اتسعت، وأعمال وجدت طريقها إلى الضوء، وصحافيين أدركوا أن الوصول إلى منصة التميز يبدأ قبل لحظة التكريم بكثير: من فكرة تستحق أن تُروى، وسؤال يستحق المطاردة، ومعلومة تستحق التحقق، وقصة قادرة على إحداث أثر.

• الفوز بـ«الجائزة» ليس مجرد شهادة تقدير، بل محطة تضاف لمسار الصحافي المهني.

• الترشح والمنافسة أصبحا حافزاً لإنتاج أعمال قادرة على الاستقصاء والتحليل والسرد والتأثير.