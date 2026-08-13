جائزة الإعلام العربي تكرّس دبي عاصمةً للكلمة العربية

على امتداد ربع قرن لم تكن جائزة الإعلام العربي مجرد منصة سنوية للاحتفاء بالفائزين، بقدر ما تحولت إلى مشروع عربي متكامل لصناعة التأثير وتكريس قيمة الكلمة المهنية، وإبراز دور الإعلام المسؤول في تشكيل الوعي العام، ومواكبة التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة، لتصبح الجائزة، بعد 25 عاماً من مسيرتها، إحدى أبرز العلامات التي ارتبطت بصعود دبي لتكون مركزاً عربياً جامعاً للإعلام وصنّاعه.

ويأتي احتفاء قمة الإعلام العربي 2026 باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، ليعيد تسليط الضوء على مسيرة تجاوزت حدود التكريم التقليدي، وأسهمت في بناء فضاء مهني يلتقي تحت مظلته الصحافيون والكتاب والمؤسسات الإعلامية، والقيادات والخبراء والمبدعون من مختلف الدول العربية، في مشهد يعكس قدرة دبي على تحويل الإعلام من نشاط مهني منفرد إلى منظومة عربية واسعة للتواصل والتنافس، وتبادل الخبرات وصناعة المستقبل.

صناعة الفارق

وأنشئت الجائزة، في نوفمبر 1999، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف المساهمة في تطور الصحافة العربية، وتعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع، من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

وتبلورت فكرة الجائزة لتعزيز الدور البناء الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وعرفاناً بإسهامات الصحافيين في إيصال الصوت العربي إلى العالم، وقد جاءت الجائزة لتكريم هؤلاء الصحافيين وتعريف المواطن العربي بأعمالهم وإبداعاتهم المهنية.

ومنذ انطلاقها، رسخت الجائزة فلسفة تقدير العمل الإعلامي المتميز الذي لا ينفصل عن دعم تطور المهنة نفسها، إذ لم تكتفِ بتتويج الإنجازات، وإنما أسهم حضورها المتراكم عاماً تلو آخر في إبراز النماذج المهنية القادرة على صناعة الفارق، ومنح الأعمال الجادة مساحة أوسع للحضور العربي، وإبقاء الجودة والمهنية والتأثير في صدارة النقاش المتعلق بمستقبل الإعلام.

من التكريم إلى صناعة المكانة

وتكشف مسيرة الجائزة أن القيمة الحقيقية لأي جائزة إعلامية لا تقاس بعدد الدورات أو الفائزين فقط، وإنما بقدرتها على صناعة مكانة متراكمة، وبناء ثقة لدى المجتمع المهني، وتحويل الفوز بها إلى اعتراف عربي بقيمة العمل وتأثيره.

ومن هذا المنطلق، رسخت الجائزة حضورها باعتبارها مساحة تتجاوز المنافسة الفردية إلى الاحتفاء بالمهنة ذاتها، وبقدرتها على خدمة المجتمعات وإثارة النقاش، وكشف القضايا وتقديم المعرفة، وصناعة خطاب إعلامي أكثر ارتباطاً بالتحولات التي يعيشها الإنسان العربي.

ونجحت الجائزة في تكريس مفهوم العمل الإعلامي المؤثر وفق منظومة من المعايير تشمل جودة المحتوى ودقته ومهنيته، وقدرته على الوصول إلى الجمهور وإحداث أثر حقيقي، وهي عناصر أصبحت أكثر أهمية في عصر تتدفق فيه المعلومات بوتيرة غير مسبوقة، وتتسع فيه المنافسة على انتباه المتلقي.

دبي.. منصة تجمع الإعلام العربي

ويرتبط تطور الجائزة ارتباطاً وثيقاً بالمكانة التي بنتها دبي على خريطة الإعلام العربي، إذ استطاعت الإمارة على مدى سنوات، أن توفر بيئة تلتقي فيها المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وتتقاطع فيها الخبرات التقليدية مع نماذج الإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى والمنصات الجديدة.

وفي هذا السياق، تمثل الجائزة إحدى الأدوات التي عززت قدرة دبي على استقطاب القيادات الصحافية والإعلامية، ورؤساء التحرير والكتاب والمبدعين والمتخصصين، وجمعهم بصورة دورية في مساحة واحدة لا تقتصر على الاحتفاء بالفائزين، بل تمتد إلى الحوار حول تحديات المهنة وفرصها ومستقبلها.

وهذا الحضور المتواصل أسهم في ترسيخ صورة دبي باعتبارها نقطة التقاء عربية لصناعة الإعلام والكلمة والتأثير، ومكاناً تتجاور فيه التجارب المختلفة، وتتنافس الأفكار وتتبادل المؤسسات والخبرات رؤاها بشأن التحولات التي تعيد صياغة المشهد الإعلامي.

ولعل إحدى أهم نقاط قوة التجربة تتمثل في أن دبي لم تتعامل مع الإعلام باعتباره قطاعاً منفصلاً عن التنمية، وإنما باعتباره عنصراً مؤثراً في الاقتصاد والمعرفة والثقافة، وصناعة الصورة وبناء السمعة، وهو ما منح المبادرات الإعلامية التي انطلقت منها بعداً يتجاوز حدود الحدث إلى بناء منظومة أكثر اتساعاً وتأثيراً.

لغة الأرقام وحدها تكفي

لغة الأرقام وحدها تكفي لرسم ملامح رحلة استثنائية، فعلى امتداد 24 دورة، استقطبت جائزة الإعلام العربي أكثر من 82 ألفاً و460 مشاركة عربية وعالمية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها وتنامي مكانتها في المشهد الإعلامي، وخلال هذه المسيرة توّجت الجائزة 359 فائزاً ونجماً إعلامياً تركوا بصماتهم في ميادين الصحافة والإعلام، وحوّلوا منصات التكريم إلى سجل يوثق نماذج بارزة من التميز والإبداع المهني.

ولم يقتصر أثر الجائزة على التكريم والاحتفاء بالمنجز الإعلامي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز والدعم 22,117,480 درهماً، بما يجسد استثماراً متواصلاً في الموهبة والكفاءة، ويترجم التزام دبي بتعزيز بيئة إعلامية تحتفي بالإبداع، وترفع سقف التنافس، وتدفع نحو ترسيخ معايير أكثر تقدماً للجودة والتميز.

وفي موازاة هذا الزخم، أسهمت ثمانية مجالس إدارة متعاقبة، ضمت أكثر من 116 شخصية إعلامية وفكرية وأكاديمية ورؤساء تحرير، في قيادة مسيرة الجائزة وتطويرها، مستندة إلى خبرات متنوعة ورؤى مهنية أسهمت في صون استقلالية التقييم وتعزيز النزاهة والموضوعية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي شهدتها صناعة الإعلام.

الكلمة المهنية في مواجهة زمن السرعة

وتكشف هذه الحصيلة عن منظومة تجاوزت مفهوم الجائزة بمعناه التقليدي، لتتحول على مدار ربع قرن إلى منصة عربية لصناعة التميز الإعلامي، تجمع المواهب والخبرات وتحتفي بالمنجز، وتراجع أدواتها ومعاييرها باستمرار، مستفيدة من نخبة تعاقبت على مجالس إدارتها من قادة الإعلام والفكر وصناع الرأي والصحافيين المؤثرين، بما أبقى الجائزة في قلب التحولات المهنية والتكنولوجية التي أعادت تشكيل الإعلام العربي.

وتكتسب الذكرى الـ25 للجائزة أهمية إضافية في توقيت يشهد فيه الإعلام تحولات شديدة السرعة، بفعل المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصعود اقتصاد المحتوى وتبدل أنماط استهلاك الأخبار والمعلومات.

وفي ظل هذا المشهد، لم تعد المنافسة الإعلامية مقتصرة على المؤسسات الصحافية والقنوات والمنصات التقليدية، وإنما أصبحت مفتوحة أمام ملايين المنتجين وصنّاع المحتوى، ما ضاعف أهمية التمسك بالمعايير المهنية التي تميز الإعلام المسؤول عن التدفق العشوائي للمعلومات.

ومن هنا تبدو رسالة الجائزة بعد 25 عاماً أكثر اتصالاً بالمستقبل منها بالماضي، فكلما اتسعت قدرة التكنولوجيا على إنتاج المحتوى وتسريعه، ازدادت الحاجة إلى صحافة تتحقق وتفسر وتضع المعلومات في سياقها، وإلى إعلام يوازن بين سرعة الوصول ودقة المعلومة، وبين الانتشار والمسؤولية.

كما تعيد الجائزة، من خلال الاحتفاء بالمحتوى النوعي، تأكيد أن التكنولوجيا مهما تطورت لا تلغي القيمة الجوهرية للعمل الإعلامي المتمثلة في القدرة على طرح السؤال الصحيح، والوصول إلى المعلومة الموثوقة، وفهم ما وراء الحدث، وصياغة رواية مهنية قادرة على التأثير في الجمهور.

ذاكرة عربية للمهنة

وعلى مدار 25 عاماً، باتت الجائزة تحمل أيضاً جانباً توثيقياً مهماً، إذ تعكس الأعمال والتجارب التي مرت عبر دوراتها جانباً من تطور أولويات الإعلام العربي نفسه، وتحول اهتماماته وأدواته ومنصاته وطرق مخاطبته للجمهور.

فالمشهد الإعلامي الذي بدأت فيه الجائزة قبل ربع قرن يختلف جذرياً عن المشهد الراهن، سواء من حيث أدوات الإنتاج أو سرعة النشر أو طبيعة المنافسة، أو حجم حضور الجمهور في صناعة المحتوى وتداوله، وبين المرحلتين واكبت الجائزة انتقال الإعلام العربي من هيمنة الصحافة المطبوعة والبث التقليدي إلى المنصات الرقمية، ثم إلى عصر الفيديو القصير والبيانات والذكاء الاصطناعي.

وهذا التطور يمنح اليوبيل الفضي بعداً يتجاوز الاحتفاء بالماضي، ليصبح فرصة لقراءة التحولات التي مرت بها المهنة، واستشراف المرحلة المقبلة، وتحديد الأدوات التي يحتاج إليها الإعلام العربي للحفاظ على دوره ومصداقيته في بيئة أكثر تعقيداً.

شبكة عربية من الخبرات والتجارب

ومن أبرز ما صنعته الجائزة خلال مسيرتها، قدرتها على بناء شبكة واسعة من العلاقات المهنية بين أجيال مختلفة من الإعلاميين، إذ أتاحت مناسباتها وفعالياتها مساحة يلتقي فيها أصحاب الخبرات الممتدة مع الأجيال الجديدة، والمؤسسات الكبرى مع المبادرات الإعلامية الناشئة، والإعلام التقليدي مع صناع المحتوى والمنصات الرقمية.

وبذلك لم يعد أثر الجائزة محصوراً في لحظة إعلان النتائج، وإنما يمتد إلى ما تصنعه من تواصل مهني وتبادل للخبرات، وما تتيحه من فرصة للتعرف إلى تجارب ناجحة من مختلف أنحاء العالم العربي.

وتمنح هذه البيئة الجائزة بُعداً عربياً جامعاً، لأنها تقوم على إبراز أفضل ما تنتجه الساحة الإعلامية بمختلف مدارسها وتجاربها، بعيداً عن الحدود الجغرافية، وتضع الجميع أمام معيار واحد هو جودة المحتوى وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.

التأثير قبل الجائزة

ويظل أحد أبرز التحولات التي رسختها التجربة هو انتقال مفهوم التميز الإعلامي من مجرد الحصول على تقدير إلى قياس القدرة على التأثير. والعمل الإعلامي الناجح اليوم لا يقاس بحجم الانتشار وحده، وإنما بما يتركه من أثر في الجمهور، وما يفتحه من نقاش، وما يقدمه من معرفة، وما يسهم به في تطوير السياسات أو تصحيح المفاهيم أو حماية مصالح المجتمع.

ومن هذا المنظور تبدو الجائزة في عامها الـ25 أقرب إلى منصة للاحتفاء بصناعة الأثر وليس فقط بصناعة المحتوى، وهو ما ينسجم مع طبيعة الإعلام الحديث الذي تتزايد فيه أهمية الجودة والمصداقية في مواجهة الكم الهائل من المعلومات.

ربع قرن.. والبوصلة إلى المستقبل

ولا يمثل اليوبيل الفضي محطة ختامية لمسيرة جائزة الإعلام العربي، بقدر ما يشكل بداية فصل جديد في تاريخها، خصوصاً مع دخول المهنة مرحلة تعيد فيها التكنولوجيا تعريف وظائف الصحافي والإعلامي، وتفرض تحديات جديدة تتعلق بالمصداقية، والتزييف العميق والخوارزميات، وحقوق المحتوى والذكاء الاصطناعي، وتراجع الحدود الفاصلة بين المنتج والمتلقي.

وفي هذا السياق، تصبح مسؤولية الجوائز المهنية ليس فقط في تكريم الأفضل، وإنما تحديد ما الذي يعنيه «الأفضل» في إعلام المستقبل، وما المعايير التي ينبغي أن تحكم الجودة والتأثير والمسؤولية في البيئة الرقمية الجديدة.

شاهد عيان

وبعد 25 عاماً تبدو جائزة الإعلام العربي شاهد عيان على مرحلة طويلة من تطور المهنة، وفي الوقت نفسه، شريكاً في رسم ملامح مرحلتها المقبلة، فمن دبي التي جمعت على منصاتها أجيالاً من الإعلاميين العرب، تواصل الجائزة ترسيخ رسالة واضحة، مفادها أن الكلمة المهنية لا تفقد قيمتها بتغير الأدوات، وأن الإعلام المسؤول يظل جزءاً أصيلاً من صناعة الوعي والمستقبل.

وهكذا فإن الاحتفاء باليوبيل الفضي لا يستعيد تاريخ جائزة فحسب، وإنما يحتفي بربع قرن من بناء منصة عربية للكلمة والتأثير، وبمسيرة أسهمت في جعل دبي نقطة التقاء للمؤسسات والقيادات والمبدعين، وعاصمة تتجدد منها أسئلة الإعلام العربي وطموحاته ورهاناته على المستقبل.

• 8 مجالس إدارة متعاقبة، و116 شخصية إعلامية وفكرية وأكاديمية.

• 359 فائزاً إعلامياً تركوا بصماتهم في ميادين الصحافة.

• 82 ألفاً و460 مشاركة عربية وعالمية في 24 نسخة من «الجائزة».

• 22 مليوناً و117 ألفاً القيمة الإجمالية للجوائز.