الليلة وغداً.. «البرشاويات» تزيّن سماء الإمارات

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن سماء الدولة والمنطقة تشهد، مساء اليوم وغداً، ذروة زخات شهب «البرشاويات» (Perseids)، التي تُصنف كواحدة من أجمل وأكثف زخات الشهب السنوية، حيث تتدفق الشهب من جهة المجموعة النجمية «برشاوس» المعروفة بـ«حامل رأس الغول».

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الظاهرة الفلكية البديعة تحدث عندما تعبر غلاف الأرض الجوي بقايا الغبار التي خلّفها المذنب «109P/Swift–Tuttle» في مساره حول الشمس، وأكد أن موعد ذروة النشاط سيكون ليلة 12-13 أغسطس الجاري (أي ليلة أمس وفجر اليوم)، مشيراً إلى أن المعدل المتوقع لتدفق الشهب قد يصل نظرياً إلى نحو 100 شهاب في الساعة الواحدة في حال توافر الظروف المثالية.

وأشار إلى أن أفضل وقت لرصد الظاهرة يبدأ من بعد منتصف الليل ويمتد حتى قبيل طلوع الفجر، شريطة اختيار أماكن مفتوحة ومظلمة وبعيدة عن التلوث الضوئي وأضواء المدن، لافتاً إلى أن تزامن ذروة الشهب هذا العام مع غياب قرص القمر، يسهم بشكل كبير في رفع فرص رصد شهب البرشاويات بوضوح، ورؤية أعداد أكبر من المعتاد بالعين المجردة وبشكل مبهر.