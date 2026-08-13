200 فرصة للمواطنين في معرض «التوظيف الفوري» بدبي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، حيث طرحت شرطة دبي نحو 200 فرصة وظيفية للمواطنين من فئة الذكور، وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس: «يعكس المعرض نهج الهيئة في قيادة منظومة اجتماعية متكاملة تجمع بين الحماية والتمكين، من خلال ربط القادرين على العمل من المنتفعين بالمنافع الاجتماعية بالفرص الوظيفية المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، بما يعزز الاستقلالية والاستقرار وجودة الحياة. كما يجسد التعاون الحكومي نهج دبي في تطوير حلول اجتماعية استباقية وتوسيع الشراكات الداعمة للتمكين، بما يعزز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية ويدعم مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33)».

وأكد مدير إدارة المنافع المالية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، علي القاسم، أن تنظيم الهيئة في المعرض يعكس دورها في تطوير مسارات التمكين للمنتفعين القادرين على العمل، ولاسيما المنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، من خلال تحديد الفئات المستهدفة والتواصل معها وربطها بالفرص الوظيفية المناسبة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، بما يعزز قابلية التوظيف ويدعم الاستقلالية الاقتصادية، وأضاف القاسم أن دمج المنافع الاجتماعية ضمن مسارات التمكين الاقتصادي يمثل نهجاً متكاملاً يعزز قدرة الأفراد على الاعتماد على أنفسهم والمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع، مؤكداً أن الشراكات الحكومية تسهم في توسيع الفرص المتاحة وربط الكفاءات الوطنية باحتياجات سوق العمل.

ويعكس التعاون بين الجهات الثلاث نهج دبي في تطوير حلول اجتماعية استباقية ومتكاملة، وتوظيف الشراكات الحكومية لتسهيل وصول المواطنين إلى فرص العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم استقرار الأسر وجودة حياتها ويرسخ ريادة دبي في التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع مزدهر ومستدام.