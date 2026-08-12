رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم أولويات التنمية..وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأمام لتحقيق أهداف شراكتهما الاقتصادية الشاملة واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما.

كما أعرب رئيس الكونغو عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً المساعدات والإمدادات الطبية الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز الاستجابة للأوضاع الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.