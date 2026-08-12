رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها.

من جانبه ثمن جلالة الملك حمد بن عيسى مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف والذي أسهم في تعزيز جهود المملكة وقدرتها في مواجهة مختلف التحديات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من المسؤولين.

كما حضره سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والوفد المرافق لجلالته الذي يضم عدداً من الشيوخ والمسؤولين البحرينيين.

وقد وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت سابق اليوم إلى الدولة في زيارة أخوية حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار صاحب السمو رئيس الدولة.