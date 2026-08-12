طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 38:14، والمد الثاني 01:25، والجزرالأول عند الساعة 07:52، والجزر الثاني عند الساعة 19:14.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 10:24، والمد الثاني 22:05، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والجزر الثاني عند الساعة 04:30.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 32 80 25

دبي 45 31 80 25

الشارقة 45 31 80 25

عجمان 45 31 80 25

أم القيوين 45 30 80 25

رأس الخيمة 45 30 80 25

الفجيرة 37 31 90 45

العـين 47 32 55 10

ليوا 48 30 70 15

الرويس 44 31 85 30

السلع 45 32 80 25

دلـمـا 39 33 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 35 33 85 35

أبو موسى 34 33 85 35