تتسع لمئات المركبات.. الشارقة تنجز مواقف إضافية في الخان والممزر

كشف رئيس قسم خدمات المواقف في بلدية مدينة الشارقة، خالد الحمادي، عن إنشاء مواقف إضافية في منطقتي الخان والممزر بقدرة استيعابية تصل لمئات المركبات.

وقال الحمادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخط المباشر": "أنجزنا ساحتي مواقف في منطقة الخان تتسعان لـ 682 مركبة، والعمل جارٍ لإنجاز 3 ساحات جديدة في منطقتي الخان والممزر تتسع لـ 540 مركبة، ليصبح إجمالي سعة هذه الساحات 1222 موقفاً".