رئيس الدولة يلتقي يوسف علي وعدداً من العاملين في مجموعة اللولو

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، رجل الأعمال يوسف علي، وعدداً من العاملين في المجموعة.

وفي لفتة ودّية، قام سموه بجولة في أقسام "اللولو هايبر ماركت" يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، وتبادل سموه خلالها مع العاملين والمتسوقين الأحاديث الودّية، معرباً عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات.

وحرص العاملون والمتسوقون في ختام الجولة على التقاط الصور التذكارية مع سموه، معبرين عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من قبل سموه.