حمدان بن محمد: أنتم رهان الوطن.. وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في اليوم العالمي للشباب، أن شباب الإمارات هم رهان الوطن، وهم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "في اليوم العالمي للشباب، نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن، ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا، لا سقف لطموحاتكم، ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم، والوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صنّاع المستقبل، والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين".