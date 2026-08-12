في اليوم الدولي للشباب
منصور بن زايد: نثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة عبر منصة "إكس": "أبناء وبنات الإمارات، الفرص أمامكم كبيرة، ومعكم وطن يؤمن بقدراتكم ويثق بطموحاتكم. خوضوا تجاربكم، وتعلموا من كل خطوة، واجعلوا من أفكاركم عملاً وإنجازاً".
وتابع سموه قائلاً: "وفي (اليوم الدولي للشباب)، نفخر بكم وبما تحملونه من إرادة وطموح، ونثق بأنكم ستواصلون كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات".
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