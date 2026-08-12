بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. محمد بن راشد: نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن شباب الإمارات يمثلون الثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن، مُجددا سموه الثقة بقدراتهم ودورهم المحوري في صناعة المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :" في اليوم العالمي للشباب... نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا...".

وتابع سموه قائلا: "اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية.. طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر".