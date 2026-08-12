محمد بن زايد: الشباب هم صنّاع المستقبل ورواد الابتكار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الشباب هم صنّاع المستقبل وروّاد الابتكار، مشيراً سموه، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إلى أن الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم يمثل استثماراً في نهضة الأوطان، وتقدّم المجتمعات، وازدهارها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بمناسبة "اليوم الدولي للشباب" نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية".

وتابع سموه قائلا: "الشباب هم صنّاع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها".