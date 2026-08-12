%400 زيادة في مشاركات «جائزة دبي للنقل المستدام 2026»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جائزة دبي للنقل المستدام، في دورتها الـ14 شهدت إقبالاً واسعاً ومشاركة لافتة، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة في موقع الجائزة الإلكتروني، حتى موعد إغلاق باب الترشح في نهاية يوليو الماضي، أكثر من 750 طلباً عبر مختلف فئات الجائزة، وبنسبة تجاوزت المستهدف بـ400%.

وتنوعت المشاركات لتشمل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال إقليمياً ومحلياً، إلى جانب الجامعات والمدارس ومراكز البحث من دولة الإمارات ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، منى العصيمي، في بيان صحافي، أمس: «يعكس الإقبال الكبير على المشاركة في الدورة الـ14 من جائزة دبي للنقل المستدام، المكانة التي رسختها الجائزة كمنصة رائدة في دعم وتشجيع الممارسات والمبادرات المبتكرة في مجال النقل المستدام، وتؤكد تنوع المشاركات واتساع نطاقها تنامي اهتمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المساهمة في تطوير حلول ومشاريع نوعية تدعم توجهات دبي نحو منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة».

وأضافت العصيمي: «نحرص على تقييم المشاركات وفقاً لآلية تتسم بالموضوعية والشفافية والدقة، لضمان اختيار المبادرات والمشاريع الأكثر تميزاً وتأثيراً، وهي مشاركات تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والإبداع والتميز، بما يواكب توجهات دبي في ترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدة في التنقل المستدام والابتكار، كما تعد هذه المشاركات مؤشراً واضحاً على الأهمية المتنامية، التي باتت تحظى بها الجائزة كإحدى أبرز المبادرات الإقليمية الداعمة للتنمية المستدامة وحلول التنقل الذكية والخضراء وتعزيز جودة الحياة».

وشهدت الدورة الـ14 تطورات نوعية شملت تطويراً لفئات الجائزة، واستحداث جوائز جديدة، ورفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة موزعة عبر أربع فئات رئيسة هي: النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة المشاركين وتعزيز القيمة المعرفية والابتكارية للجائزة.

وتشمل فئة «الاستدامة» جوائز المدن المستدامة الرائدة، وأفضل مشروع في النقل المستدام، والطاقة المستدامة في النقل، وصناع التغيير، في حين تضم فئة «التكامل» جوائز الحلول المبتكرة في النقل، والسلامة المرورية، والميل الأول والأخير في التنقل، والتنقل للجميع. أما فئة «الابتكار» فتشمل جوائز الإبداع في النقل، والإبداع الطلابي لحلول النقل، وشباب مستقبل النقل، في حين تمثل فئة «النخبة» أعلى مستويات التميز، حيث تُمنح لأفضل مشاركة على مستوى جميع الفئات.

وتواكب الجائزة، منذ إطلاقها عام 2008، آخر التطورات العالمية من خلال التطوير المستمر في آلياتها ومعاييرها وفئاتها بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع النقل والتقنيات الحديثة، معززة دورها بوصفها منصة إقليمية لتكريم أفضل المشاريع والمبادرات، ودعم البحث والتطوير، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال النقل المستدام وينسجم مع رؤية الهيئة: الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.