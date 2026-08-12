شرطة دبي تُنظم معرض التوظيف الفوري في «مجلس أم سقيم» اليوم

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، اليوم، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى دعم المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاستقلالية المالية للأسر المواطنة.

ويشارك في المعرض منصات من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المُتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويدعم مستهدفات دبي في تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

وأكدت شرطة دبي، في بيان صحافي، أمس، أن مبادرة التوظيف المشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وبيّنت أن «مبادرة التوظيف المشترك تأتي في إطار المبادرات النوعية الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية مستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل، وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة».

وسيسبق اليوم الوظيفي سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية، التي تهدف إلى رفع جاهزية المشاركين، وتنمية مهاراتهم في التقديم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية، وتعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة المهنية.