«تنمية المجتمع» في دبي تعزز جاهزية الشباب للمستقبل بالذكاء الاصطناعي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بمناسبة اليوم العالمي للشباب ورشة «أساسيات الذكاء الاصطناعي» في مجلس العوير بهدف تعريف الشباب بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير الأفكار وصناعة المحتوى.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤيتها في تحقيق تنمية سبّاقة ومستدامة لمجتمع مزدهر وضمن جهودها لتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية.

وتناولت الورشة، التي قدمها إبراهيم بولحيول، صانع محتوى متخصص في الذكاء الاصطناعي، مفهوم الذكاء الاصطناعي وآلية عمله ومستقبله والاتجاهات العالمية الناشئة فيه إلى جانب الابتكارات والتطبيقات الحديثة والأمان الرقمي وحماية البيانات ومستويات الاستخدام وآليات صياغة الأوامر الفعّالة.

كما تضمنت تطبيقات عملية لأدوات الذكاء الاصطناعي وخصائصها ومجالات استخدامها بما يمكّن المشاركين من اختيار الأدوات المناسبة لاحتياجاتهم وتوظيفها في تطوير الأفكار وإنتاج المحتوى وتعزيز مهاراتهم الرقمية والإبداعية والاستفادة منها في التعلم والعمل.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي سعيد الطاير أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية يمثل استثماراً في مستقبل دبي، وقال: نؤمن بأن الشباب شركاء أساسيون في التنمية وأن تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تواكب التحولات المتسارعة يعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أداة مهمة للتعلم والإبداع وتطوير الحلول لذلك نحرص على تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات وتمكين الشباب من توظيفها بما يخدم المجتمع ويحقق أثراً إيجابياً.

وأضاف الطاير أن هذه المبادرة جاءت انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تضع الإنسان في قلب التنمية وتدعم إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل وقادرة على مواكبة المتغيرات والمساهمة في تعزيز مكانة دبي في الابتكار واقتصاد المعرفة بما يرتقي بجودة الحياة ويدعم تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال «صانع محتوى» إبراهيم بولحيول لـ«الإمارات اليوم»، إن ثورة صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم في تسريع عملية إنتاج المحتوى وإثراء جودته، مع أهمية الحرص على جودة الموضوع والرسالة المقدمة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في التغلب على عدد من التحديات التي تواجه الشباب في مجال ريادة الأعمال، مثل الإدارة المالية، وإعداد عروض الأسعار والفواتير، والتعامل مع الأنظمة، وذلك من خلال تدريب منظومة الذكاء الاصطناعي وتغذيتها بالمعلومات المناسبة.

وتوقع إبراهيم بولحيول أن تشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، لتشمل أفراد المجتمع كافة من الطالب في المدرسة وحتى المتقاعدين وكبار السن.

وأكد عدد من أعضاء مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الاجتماعي يسهم في تعزيز جودة العمل، واقتراح المبادرات والحلول للتحديات، والاستفادة منه كمرجع للمعلومات العامة، مع أهمية عدم مشاركة البيانات الخاصة بالأفراد أو الجهات، بما يحفظ الخصوصية وسرية المعلومات.

وأشاروا إلى أن الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي تختلف عن الاستخدام الشخصي، لا سيما في ظل طبيعة البيانات التي يتم التعامل معها في بيئة العمل، والتي تتطلب مستويات أعلى من الحذر والالتزام بالخصوصية.

وقالت تنفيذي منافع مالية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، ونائب نائب رئيس مجلس شباب الهيئة، فاطمة النقبي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل يجب أن يتم ضمن ضوابط واضحة، نظراً إلى التعامل مع بيانات حساسة تخص الأفراد والجهات، والتي لا يمكن إدخالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يمكن الاستفادة منه في وضع المقترحات والتعامل مع البيانات العامة بما يتناسب مع طبيعة العمل.

وأوضحت أنه يمكن أيضاً استخدامه لوضع حلول مقترحة قابلة للتنفيذ للحالات الإنسانية، على أن يتم تحديد الحل الأنسب وفقاً لطبيعة كل حالة ومتطلبات العمل، إلى جانب الاستفادة منه في طرح الأفكار والمبادرات.

وأشارت إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح وتوصيات خاصة بالجمال والصحة، مثل المنتجات المناسبة للبشرة، وفقاً للبيانات التي تزوده بها، مؤكدة أن احتمال الخطأ يظل قائماً، في استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره منصة غنية بالمعلومات والبيانات، لذلك يجب مراجعة أي معلومات صادرة عنه قبل الاعتماد عليها أو تطبيقها.

وقال محاسب أول في هيئة تنمية المجتمع بدبي وعضو مجلس شباب الهيئة، حسن يوسف، إنه يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الفواتير، سواء المتعلقة بالمصروفات أو الإيرادات، إلى جانب تحليل الإحصائيات الشهرية والتقارير المالية بشكل أسبوعي، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد.

وشدد على ضرورة مراجعة أي بيانات أو نتائج صادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل.

وقال: «أستخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات حول الرياضة، والاستفادة منه «كمنصة فضفضة» للتحدث عن التحديات والمشكلات التي يمر بها، إلى جانب الحصول على نصائح لتحسين جودة النوم».

وأشار إلى أنه استعان بالذكاء الاصطناعي في تحليل عقود مقاولي البناء الخاصة ببناء منزله، لمساعدته في اختيار العقد الأنسب، حيث عرض له الإيجابيات والسلبيات، ما أسهم في تعزيز فهمه للبنود المطروحة ومناقشتها مع المقاول، وتجنب الوقوع في أي عمليات تضليل أو سوء فهم.

وقال تنفيذي البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي وعضو مجلس شباب الهيئة، محمد الفلاسي، إنه استفاد من الذكاء الاصطناعي في حياته الخاصة والعملية، مضيفا: «أستخدم الذكاء الاصطناعي في جدولة نشاطاتي اليومية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، إلى جانب تنظيم أوقات الرياضة والسفر والأنشطة المختلفة، حيث اقترح عليه وجهات معينة وجداول مناسبة،

كما أستخدم الذكاء الاصطناعي في تنظيم الأمور المالية وإعداد الميزانية، وتحديد المصروفات خلال أيام الأسبوع وإجازات نهاية الأسبوع وفقاً للميزانية المقترحة، خصوصاً مع تغير الالتزامات والمصروفات».