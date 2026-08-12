«مؤسسة حمدان بن راشد» تجري اختبارات «اكتشاف الطلبة الموهوبين»

نفذت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ممثلةً بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، اختبارات برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين ومقياس حمدان للموهبة، مستهدفةً نحو 50 طالباً وطالبة من المشاركين في برنامج «TALENTiFY» الذي ينفذه مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC) في أبوظبي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز منظومة اكتشاف ورعاية المواهب في دولة الإمارات.

وشملت الاختبارات مقياس حمدان للموهبة، الذي يعد إحدى الأدوات العلمية التي طورتها المؤسسة لاكتشاف الطلبة الموهوبين، إلى جانب تطبيق اختبارات برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، بما يوفر مؤشرات علمية تسهم في التعرف إلى إمكانات الطلبة وقدراتهم في مختلف المجالات.

ونظم فريق مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار لقاءً تعريفياً مع المختصين وأولياء الأمور، استعرض خلاله منهجية مقياس حمدان للموهبة، وأهداف برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، ودور كل منهما في دعم عمليات الاكتشاف المبكر للمواهب.