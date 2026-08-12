شرطة دبي تنظم ورشة لـ 70 موظفاً في دائرة الاقتصاد والسياحة

نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة توعية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ضمن مبادرة «في طريقنا لوعيك»، استفاد منها أكثر من 70 موظفاً، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي بالخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، بما يسهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العميد عصام إبراهيم العور، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الذكية التي توفرها لتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب نشر المعرفة بالإجراءات والأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات السلامة المرورية والحد من المخالفات.

وأوضح أن الورشة ركزت على توعية المشاركين بأهمية التعامل مع المخالفات المرورية بوعي ومسؤولية، وعدم تركها تتراكم لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية وإجراءات قانونية، إضافة إلى التعريف بقنوات السداد الذكية التي توفرها شرطة دبي، وخيارات تقسيط المخالفات، بما يمنح المتعاملين حلولاً مرنة .