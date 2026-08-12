512 مليون درهم تعويضات من «التأمين ضد التعطل عن العمل» لعاملين فقدوا وظائفهم

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة ونتائج متميزة، حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بسوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم، خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس: «بلغت قيمة التعويضات من نظام (التأمين ضد التعطل عن العمل) التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية عام 2024 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري».

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو سبعة آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر من 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، دلال الشحي، أن النتائج الإيجابية، المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين، وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031. وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الاستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل، في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها، وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في حماية حقوق العاملين.

وأظهرت النتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري»، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، فضلاً عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.

وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من ألفين و800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو مليوني عامل.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة مشاركة نحو 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026، بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.

• 800 ألف عامل يشاركون في فعاليات احتفالية في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة.