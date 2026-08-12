عطلة المولد النبوي 28 الجاري لهيئات ودوائر حكومة دبي

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة المولد النبوي الشريف للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستكون الجمعة 28 أغسطس الجاري، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الإثنين، الموافق 31 أغسطس 2026، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضحت الدائرة أن القرار يستثني الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تضم فئات من الموظفين أو المنتسبين العاملين بنظام المناوبات، أو من ترتبط طبيعة وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تتولى كل جهة تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات، بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة وانتظام طوال فترة العطلة.

وبهذه المناسبة، تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، ويديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.