«قطارات الاتحاد» تحدد شروط التغيير والاسترداد في تذاكر السفر

حددت شركة «قطارات الاتحاد» شروطاً مختلفة تتعلق بالتغيير والاسترداد وتحديد المقعد، ضمن ثلاث فئات رئيسة من تذاكرها التي توفرها للمسافرين، وهي تذاكر التوفير والقيمة والمرنة، في الدرجتين المريحة والمميزة، بهدف منح الركاب اختيار مستوى المرونة الأنسب في رحلاتهم.

وأوضحت الشركة أن تذكرة «فئة التوفير» تلائم أصحاب خطط السفر الثابتة، حيث يمنع فيها التغيير والاسترداد ونقل التذكرة إلى مسافر آخر، ويكون اختيار المقعد مقابل رسوم (يخصص تلقائياً قبل 24 ساعة من موعد المغادرة المحدد الرحلة)، في حين تكون تذكرة «فئة القيمة» مناسبة للمسافرين الذين يحتاجون إلى مستوى متوسط من المرونة، إذ تسمح بإجراء تغييرات مجانية غير محدودة حتى 72 ساعة قبل موعد المغادرة المحدد للقطار، لتطبق بعدها رسوم بقيمة 20 درهماً لكل تغيير، إضافة إلى أي فرق في السعر، إلى جانب اختيار مجاني للمقعد، ويكون الاسترداد في هذه التذكرة غير متاح، وكذا نقل التذكرة إلى مسافر آخر غير مسموح به.

وفي المقابل، توفر تذكرة «الفئة المرنة» للمسافرين الذين يحتاجون إلى أعلى مستوى مرونة، إتاحة تغييرات مجانية غير محدودة قبل موعد المغادرة المحدد وحتى 30 دقيقة بعده، حيث تسمح بنقل التذكرة لراكب آخر قبل موعد الصعود إلى القطار، فضلاً عن إمكانية الاسترداد الكامل لمبلغ التذكرة عند الإلغاء قبل موعد المغادرة بـ24 ساعة أو أكثر، بينما تطبق رسوم إلغاء بنسبة 30% في يوم السفر.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمسافرين تغيير التذكرة عبر أربع قنوات تشمل التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة بيع التذاكر، أو مركز الاتصال، مؤكدة أنه لا يُسمح بتغيير مسار الرحلة، بما في ذلك محطة المغادرة أو محطة الوصول لأي نوع من أنواع التذاكر.

وأشارت إلى أن تغيير التذكرة يجب أن يتم وفقاً لشروط نوع التذكرة، كما هو موضح في ميثاق المسافر. وتخضع التغييرات للمواعيد المحددة والتوافر والموافقة، مع وجوب سداد فرق السعر والرسوم المطبقة إذا كان السعر الجديد أعلى، في حين لن يتم رد الفارق إذا كان السعر الجديد أقل، وتصبح التذكرة الأصلية غير صالحة فور إصدار التذكرة الجديدة.

وبالنسبة لشروط إلغاء التذكرة واسترداد ثمنها، أوضحت الشركة أنه يمكن للمسافر في حال عدم المقدرة على السفر، إلغاء تذكرته من خلال تطبيق قطارات الاتحاد أو الموقع الإلكتروني، من خلال الدخول إلى حجوزاتي واختيار إلغاء، وكذا عن طريق جهاز بيع التذاكر الذاتي في أي محطة، ومركز الاتصال يومياً من الخامسة صباحاً حتى 11 مساء.

ونبهت إلى أنه في حال عدم الحضور ولم يُسافر الراكب ولم يقم بإلغاء تذكرته قبل موعد المغادرة، فسيُعامَل على أنه عدم حضور، وفي هذه الحالة لن تكون التذكرة صالحة، ولن يكون الاسترداد متاحاً.

وبينت أن تذكرة فئتَي «التوفير والقيمة» غير قابلتين للاسترداد، بينما يمكن استرداد القيمة بالكامل في تذاكر الفئة المرنة، إذا تم الإلغاء قبل موعد المغادرة بأكثر من 24 ساعة، ولا يتوفر الاسترداد في حال عدم الحضور.

وأوضحت الشركة أن الأسعار التمهيدية للتذاكر على مسار أبوظبي - الفجيرة تبدأ من 55 درهماً في الدرجة المريحة، و120 درهماً في الدرجة المميزة، مع إتاحة فئات متعددة من التذاكر توفر مستويات مختلفة من المرونة، بما يتيح لكل راكب اختيار ما يناسب احتياجاته.

وعلى مستوى درجات السفر، ذكرت الشركة أنها توفر درجتين للسفر على جميع خدمات قطارات الاتحاد، وهما المميزة والمريحة، وتختلف بينهما المزايا والتسهيلات المتاحة للركاب.

وأوضحت أن «الدرجة المميزة» توفر خمس مزايا هي مساحة الأرجل تراوح بين 39 و40 بوصة، ومقاعد مع مساحة إضافية للأرجل وقابلة للإمالة مع مسند رأس مبطن، ومنفذ (USB) للشحن، و«واي فاي» مجاناً، وضيافة خفيفة ومشروبات مجانية، إلى جانب خيارات للشراء، بينما توفر «الدرجة المريحة» خمس مزايا تشمل: مقاعد مريحة بمساحة أرجل تبلغ 37 إلى 38 بوصة، مع خدمة عربة الضيافة المتاحة للشراء، وخدمة «الواي فاي» المجانية، وتوفير مقبس كهرباء ومنفذ USB للشحن عند كل مقعد.

70 ألف تذكرة



باعت «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خلال الأسابيع الأولى من بدء تقديم خدمات قطار الركاب، أكثر من 70 ألف تذكرة، في انعكاس للإقبال المتزايد من الركاب على تجربة القطار كخيار جديد ومريح للتنقل بين مدن ومناطق الدولة.

• اختيار المقعد مجاناً في فئتَي «القيمة والمرنة»، وتغييرات غير محدودة قبل 72 ساعة من موعد المغادرة.