الإمارات تصدر 173 قراراً بتسليم مطلوبين العام الماضي

قالت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إن 173 قراراً بالتسليم لصالح عدد من الدول في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر خلال عام 2025.

وأكدت الأمانة عبر منصاتها الرقمية أن دولة الإمارات، تواصل من خلال منظومة متكاملة، ملاحقة المطلوبين وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز أمن المجتمعات.

وبينت في "إنفوغراف" بعنوان "الإمارات لا ملاذ آمن للمجرمين" نشرته عبر منصاته الرقمية أبرز قضايا التسليم منذ عام 2025 وشملت: تسليم ثلاثة مطلوبين إلى بلجيكا عام 2026 لاتهامات بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وشهد عام 2025 تسليم بلجكيا كل من ماتياس أكباتاولي، وجورجي فايس، وعثمان البلوطي لاتهامات تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما جرى تسليم دانيال كيناهان إلى إيرلندا عام 2026 لمواجهة اتهامات بإدارة أنشطة تنظيم إجرامي، وذلك استكمالاً لجهود عام 2025 التي شهدت تسليم شون ماكغفرن لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي. وتضمنت جهود الامارات تسليم مطلوب إلى فرنسا عام 2025 لاتهامات بالاحتيال وغسل الأموال وقيادة تنظيم إجرامي، وتسليم مطلوب إلى الصين في العام ذاته لاتهامات بإدارة شبكة إجرامية منظمة تشغل مواقع مقامرة احتيالية، بالإضافة إلى تسليم مطلوبين إلى السويد عام 2025 لاتهامات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.