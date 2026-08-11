بمختلف التخصصات.. «مجموعة الإمارات» تطرح أكثر من 100 شاغر وظيفي

طرحت "مجموعة الإمارات" أكثر من 100 فرصة عمل بعدد من قطاعاتها التشغيلية والإدارية والهندسية، مستهدفة استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرة والمبتدئين، مع إعطاء أولوية لبرامج التوطين واستقطاب الكوادر الوطنية.

وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات متنوعة، من بينها: تكنولوجيا المعلومات، والصيانة والهندسة، والعمليات الميدانية بالمطار، والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، ويمكن التقديم عليها عبر الموقع "www.emiratesgroupcareers.com".

وتوفر المجموعة للمقبولين حزمة من المزايا والتسهيلات التنافسية، تختلف بحسب الدرجة الوظيفية وطبيعة التخصص، وتشمل بعض الوظائف رواتب معفاة من الضرائب، إلى جانب توفير سكن مجهز أو بدل سكن نقدي، وتأمين صحي شامل، وتذاكر سفر سنوية، فضلاً عن حسومات كبيرة على الرحلات الجوية للموظفين وعائلاتهم، ومزايا وخصومات أخرى مخصصة للموظفين.

وتبلغ قيمة الحزمة السنوية لوظيفة الطيار نحو 1.2 مليون درهم (320 ألف دولار)، وتشمل راتباً نقدياً سنوياً قدره 575 ألف درهم، أي نحو 48 ألف درهم شهرياً استناداً إلى متوسط 85 ساعة طيران، إلى جانب توفير السكن مع المرافق، كما تشمل الحزمة بدل تعليم سنوياً يصل إلى 52,250 درهماً للمرحلة الابتدائية و79,750 درهماً للمرحلة الثانوية، لما يصل إلى ثلاثة أطفال.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطيار على إجازة سنوية مدتها 42 يوماً، وتذاكر سفر سنوية مؤكدة للموظف ومعاليه على درجة رجال الأعمال، مع إمكانية الترقية إلى الدرجة الأولى، وتتضمن المزايا أيضاً بطاقة الإمارات البلاتينية مع خصومات حصرية، ومزايا سفر مخفضة للموظف والمعالين المؤهلين، إضافة إلى خطة ادخار تقاعدية بمساهمة من صاحب العمل، وتأمين طبي شامل، وتأمين على الحياة والحوادث وفقدان الترخيص الطبي، فضلاً عن الأهلية للحصول على حصة سنوية من الأرباح حسب أداء الشركة.

وحول البرنامج الوطني لتدريب الطيارين، يبدأ المتدرب براتب شهري قدره 6,365 درهماً بمرحلتي المدرسة الأرضية والتدريب على الطيران، وتستمر كل منهما 12 شهراً، مع توفير الوجبات والإقامة طوال فترة التدريب، ويرتفع الراتب إلى 18,335 درهماً شهرياً خلال مرحلة تصنيف النوع، التي تمتد 3 أشهر، ثم إلى 31,745 درهماً خلال مرحلة التدريب الخطي، التي تستمر 8 أشهر، وبعد استكمال مراحل التدريب، يصل راتب الضابط الأول إلى 52 ألف درهم شهرياً، شاملاً الراتب الأساسي والبدلات الثابتة.

بينما يحصل موظف خدمات المقصورة على راتب معفى من الضرائب، يتكون من راتب أساسي ثابت قدره 4,980 درهماً شهرياً، إضافة إلى أجر طيران يبلغ 69.60 درهماً عن كل ساعة، استناداً لمتوسط يتراوح بين 80 و100 ساعة طيران شهرياً، ليصل متوسط إجمالي الأجر إلى نحو 11 ألف درهم شهرياً، كما تُضاف بدلات الوجبات الخاصة بالتوقفات الليلية إلى راتب الشهر التالي، فيما توفر الشركة الإقامة الفندقية خلال الرحلات، إلى جانب خدمة النقل "من وإلى المطار".