قرقاش: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللاحرب واللاسلم إلى ما لا نهاية

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أنه لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللاحرب واللاسلم إلى ما لا نهاية، قائلا إن استقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "‏لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللاحرب واللاسلم إلى ما لا نهاية؛ فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام".

‏وتابع قائلا: "الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة".