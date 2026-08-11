«الأمن السيبراني» يحبط هجمات استهدفت قطاعات حيوية في الدولة

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة، استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً التعامل معها باستباقية، واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها، أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.

وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة، شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.

وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها، وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.

وأكد المجلس أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.

ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في «الرصد المبكر» والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.