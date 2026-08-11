25 عاماً تصنع المشهد.. جائزة الإعلام العربي تحتفي بيوبيلها الفضي

تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، خلال فعاليات النسخة الـ24 من الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة والعالم، والمقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي.

وعلى مدى 25 عاماً، أرست الجائزة ثقافة التنافس الإيجابي والالتزام بالمسؤولية الإعلامية، كما أسهمت في رفع سقف الطموح داخل المؤسسات الإعلامية العربية، وشجعت على الاستثمار في المحتوى النوعي والقصص المؤثرة.

أُنشئت جائزة الإعلام العربي، تحت مسمى "جائزة الصحافة العربية"، في نوفمبر 1999 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف المساهمة في تطوير الصحافة العربية، وتعزيز مسيرتها، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

وستشهد الدورة الـ24 من القمة مجموعة من الجلسات النقاشية المعمقة حول قضايا مختلفة، منها: البعد الاقتصادي للإعلام، وتقاطعات السياسة والثقافة والرياضة مع الإعلام، إلى جانب البحث في التحولات العالمية وتأثيراتها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي، وفرص التنمية في المنطقة، وغيرها من الموضوعات، بمشاركة نخبة من المفكرين والكتّاب وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير وخبراء التكنولوجيا الإعلامية من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.

كما سيتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية الرئيسة التي تستضيف نخبة من صُنّاع القرار والشخصيات البارزة في المنطقة والعالم. وتكتسب هذه الجلسات أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، كونها تشكّل منصات رفيعة المستوى لمناقشة القضايا الإعلامية الأكثر إلحاحاً، واستشراف التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يسهم في صياغة رؤى عملية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي.