رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس لاوس بوفاة رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث، بوفاة رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية سايسومفون فومفيهان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الدكتور سونساي سيفاندون.